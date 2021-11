Giro d’Italia 2022: Tour

11/11/2021 à 17:27 CET

Les Tour 2022 il sera à nouveau associé à la rudesse et à la haute montagne ; les redoutables Dolomites, tant que le mauvais temps habituel et même la neige n’obligent pas l’organisation à couper certaines des ascensions célèbres, comme la Marbré, où le Giro devrait être pratiquement décidé juste un jour après avoir terminé la course avec un contre-la-montre de 17 kilomètres par Vérone au cas où il y aurait une fin à nouer.

Le premier des trois grands événements cyclistes de l’année prochaine débutera à Budapest un vendredi 6 mai pour finir dans la ville de Roméo et Juliette dimanche 29 mai. En cours de route, les cyclistes auront dû franchir six étapes de haute montagne, six autres pour les moyennes et sept pour les sprinteurs avec des « volatas » en vue, pour décider du coureur le plus rapide pour la prochaine édition de la manche italienne.

Après six mois, il est encore très difficile de définir et d’annoncer les chiffres qui participeront au Giro ; d’autant plus qu’au cours des dernières saisons, il est devenu évident qu’affronter avec succès la lutte pour les maillots rose et jaune est un défi impossible. Personne n’a ajouté un doublé depuis que Marco Pantani l’a fait en 1998, dans une année marquée par des scandales de dopage, dont même « El Pirata » malgré sa légende n’a pas été épargné, avec des retraits, des vélos jetés sur l’asphalte en signe de protestation, des arrestations et scandale après scandale dans une édition de la tournée française qu’il fallait oublier.

Mais ce qui est clair, c’est que pour monter sur le dernier podium de la course dans le Sables de Vérone Il faudra faire suer de l’encre, qu’elle soit rouge ou rose, car la victoire ne sera pas une tâche facile pour le coureur qui domine le général, qui devra aussi travailler dur dans le contre-la-montre final à moins qu’il n’arrive avec un coussin de temps qui lui permet de parcourir les rues de Véronèse presque comme une balade à vélo.

En 2022 où le Tour et la Vuelta partiront également loin de leurs territoires (Copenhague, les Français, et Utrecht, les Espagnols), le Giro vivra trois étapes en territoire hongrois, avec le « chrono » réservé au deuxième jour de la course dans les rues de Budapest, avant de s’envoler pour Sicile, pour gravir l’Etna, sinon il se réveille, puis descend la côte de la mer Tyrrhénienne vers Naples, avant de traverser la presqu’île transalpine, en direction de l’Adriatique, à la recherche de la redoutable ascension vers la Blockaus, dans les Abruzzes, dans le deuxième chapitre de dureté express, avant de se retrouver dans les plaines de Émilie-Romagne et voyager à Ligurie pour visiter Gênes sur rendez-vous avant Piémont (Turin) et le voyage définitif de la troisième semaine avec les Alpes en vue et des ascensions aussi sauvages que celle de Mortirolo (bien qu’un visage plus doux, sans sous-estimer la montagne) et surtout l’arrivée de l’avant-dernier jour à la Marmolada, qui bien que il a été considéré comme une journée moins difficile que celle qui comprend le Mortirolo, peut-être en raison des kilomètres accumulés et des étapes précédentes à travers San Pellegrino et Pordoi, est le jour le plus décisif du test.

Espagnols sur le Giro ?

C’est la grande inconnue cet automne, un mois avant la présentation de la Vuelta (16 décembre, Madrid), et sans encore connaître les plans que va exécuter Mikel Landa, le plus enthousiaste de tous avec la manche italienne, mais qui a clôturé une 2021 à oublier entre la grave chute subie justement dans le Giro et la déception de sa participation à la manche espagnole qu’il a fini par abandonner avant de remonter jusqu’aux Lacs de Covadonga.

Cependant, il y a une autre question qui reste dans l’air. Sera le Tournez cette tournée? Ce n’est pas parce qu’il y a plus de montagne que la course se complique car des étapes apparemment plates peuvent cacher des pièges qui deviennent finalement des éléments plus décisifs que les ascensions vers les sommets des Apennins, des Alpes ou des Pyrénées.

Le Giro entre les étapes de moyenne et haute montagne totalise 12 jours pour 10 du Tour dans des circonstances similaires. La ronde italienne, en principe, a le froid pour pire ennemi dans les grands sommets où la chaleur de juillet en France complique bien plus les ascensions. Pour lutter contre le froid, le coureur sait se tenir au chaud (autre chose c’est qu’il neige ou qu’il pleut beaucoup), mais contre la chaleur et son fléau, on ne peut pas faire grand-chose à part s’hydrater au mieux.

Tour 2022 est présenté avec 53 kilomètres de contre-la-montre par 26 du Giro. Cependant, la grande complication de la manche française, qui la différencie du Giro, se concentre sur la première semaine et sur deux jours : la seconde, dans la traversée jusqu’au pont de la Grande ceinture, si le vent souffle, et sur le rendez-vous avec les pavés de Paris-Roubaix lors de la cinquième journée de compétition. Ces types d’obstacles n’apparaissent pas sur le parcours du Giro 2022.