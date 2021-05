Giro d’Italia en direct aujourd’hui

19/05/2021

Allumé à 13h30 CEST

Dans le Giro d’Italia 2021, la onzième étape entre Pérouse Oui Montalcino (162 kilomètres). Si vous ne voyez pas de narration en direct, cliquez ICI.

Aujourd’hui, c’est l’une des plus belles étapes de la course, qui réunit dureté, secteurs non pavés et les plus beaux endroits de la Toscane, l’une des plus belles régions d’Italie. Parmi les vignobles, où mûrissent les raisins du célèbre vin Brunello, ce qui doit être une journée passionnante en milieu de montagne passera qui comprend pas moins de 35,2 kilomètres de “ sterrato ”, la célèbre terre blanche qui a fait la grande Strada Bianche classique. Et attention, car une bonne partie de ces kilomètres non goudronnés, divisés en trois secteurs, sont en hausse.

