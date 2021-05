Giro d’Italia en direct aujourd’hui

20/05/2021 à 11h30 CEST

Dans le Giro d’Italia 2021, la douzième étape entre Sienne Oui Bagno di Romagna (212 kilomètres). Si vous ne voyez pas la narration en direct, cliquez ICI.

Longue journée de demi-montagne pour favoriser une escapade réussie à Bagno di Romagna. L’étape rassemble quatre ports (deux deuxième et deux tiers) sur 212 kilomètres. C’est la première fois que les coureurs du Giro devront pédaler sur plus de 200 kilomètres. La journée comporte un danger, même si l’usure d’hier peut faire des ravages. Si quelqu’un ose, il y a lieu de vivre un nouveau spectacle dans la course.

