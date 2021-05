Giro d’Italia en direct aujourd’hui

16/05/2021

Activé à 13:36 CEST

Le Giro d’Italia 2021 vit ce dimanche 16 mai, la neuvième étape entre Castel di Sangro Oui Champ Felice (158 kilomètres). Si vous ne voyez pas la narration en direct, cliquez ICI.

La neuvième étape de courte distance du Giro est une montée et une descente continues à partir du moment où le drapeau de départ sera abaissé. Il y a suffisamment de terrain pour commencer à renverser la course.

Avec 158 kilomètres et quatre ports, la journée se terminera dans la Rocca del Cambio, dans les Abruzzes, à une altitude de 1 625 mètres et après avoir surmonté un tronçon non goudronné de 1 600 mètres. Dans la zone d’arrivée clôturée, il y a une rampe de 14% pour rendre l’arrivée plus en montée.

