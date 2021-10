Gisela Pulido et son nouveau défi olympique

25/10/2021

Le à 21:27 CEST

Gisela Pulido (Premià de Mar, 1994) C’était une vraie prodige du kitesurf. Avec seulement 10 ans, il a remporté son premier championnat du monde et sa famille comprit qu’elle devait se tourner vers elle pour qu’elle puisse exploiter tout son talent. Ils ont déménagé à Tarifa, qui est aujourd’hui leur maison et le siège de l’école de kite qui porte leur nom. Et depuis, son record est passé à dix titres mondiaux. Le dernier d’entre eux est arrivé en 2015 et Gisela Il a décidé de faire une pause, de s’arrêter et de concentrer sa carrière et sa vie sur de nouveaux objectifs.

Désormais, à 27 ans, le défi est relevé : il veut décrocher une médaille aux Jeux de Paris 2024, où la discipline qu’il pratique depuis l’âge de 6 ans sera libérée en tant que sport olympique. Bien sûr, rien à voir avec sa spécialité, le freestyle. Gisela repartira de zéro dans la modalité Formula Kite, un défi qui l’excite et dans lequel elle s’est tournée avec le même enthousiasme que toujours.

Changement de ‘puce’

Aujourd’hui, à 27 ans, le défi est relevé : il veut décrocher une médaille aux Jeux de Paris 2024, où la discipline qu’il pratique depuis l’âge de 6 ans fera ses débuts en tant que sport olympique. Bien sûr, rien à voir avec sa spécialité, le Freestyle. Gisela Il repartira de zéro dans la modalité Formula Kite, un défi qui l’excite et dans lequel il s’est lancé avec le même enthousiasme que toujours. Un changement dont, dit-il, il avait besoin pour retrouver l’envie de concourir.

L’athlète du Maresme reconnaît que le passage au kite de Formule n’est pas facile, mais elle le prend comme un choc dans sa maturité sportive : « Le freestyle, c’est des manœuvres, des sauts… et c’est individuel. Le nouveau format est différent, en équipe de deux. Et nous sommes sortis 30 ou 40 filles à l’eau & rdquor ;. Il a dû affronter une évolution complète. Le matériel, la manière de concourir, de naviguer… sa nouvelle modalité a presque plus à voir avec la voile olympique qu’avec le Kitesurf. Et elle est passée de star à une de plus dans les régates & mldr;, mais Gisela Elle est convaincue que le moment venu, elle sera prête à briller à nouveau.

« J’aime ne pas être le meilleur dans quelque chose, parce que je sais que je peux l’être et j’aime l’effort pour le faire. J’aime ça », dit-il. Gisela Pulido, une référence pour le sport féminin grâce à sa mentalité d’amélioration constante.

Pulido : « Je suis très heureux de partager ce prix avec vous »

L’athlète catalan primé a remercié le prix et a expliqué que cela lui servira d’incitation pour relever son grand défi aux Jeux de Paris. Il l’a reçu des mains d’Andrés Carasso Vendrell (délégué d’Iberdrola en Catalogne) et de Sergi Guillot (Directeur général de Prensa Ibérica).

« Je suis très heureux de partager ce prix avec vous tous. Maintenant, j’ai quelques défis devant moi. La discipline que je pratique maintenant est le Kitesurf, qui est très différent, mais avec la possibilité d’aller à certains Jeux représentant mon pays. Je suis très excité. , j’aime ce que je fais et J’ai beaucoup de passion, alors pour tout donner », a déclaré Gisela Pulido.

« J’aime sortir de ma zone de confort et le défi de me consacrer à une discipline qui n’a rien à voir avec ça me motive. Et des récompenses comme celle-ci vous donnent encore plus d’énergie « , a ajouté celui de Premià de Mar.