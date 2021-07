Gisele Bundchen est de retour avec une nouvelle direction de la mode – WWD

Le mannequin brésilien Gisele Bündchen est de retour sur la scène de la mode avec une nouvelle direction.

Le mannequin-activiste a signé avec The Lions Management pour la représentation de la mode.

« Nous sommes inspirés par l’opportunité de collaborer avec Gisele et de transformer sa vision du changement social et environnemental en un mode de vie et de travail durable », a déclaré Ali Kavoussi, associé directeur de The Lions Management, qui représente également Ebonee Davis, Candice Swanepoel , Irina Shayk, Jasmine Tookes, Lara Stone et Sara Sampaio, entre autres.

Bündchen a commencé sa carrière à la fin des années 1990, inaugurant un nouveau look plus sain sur la piste, et était le mannequin le mieux payé au monde au début du mois d’août. Elle était auparavant représentée par IMG Models, quittant l’agence en février après 22 ans.

L’ancien ange de Victoria’s Secret, qui est apparu sur plus de 1 000 couvertures de magazines, est ambassadeur de bonne volonté pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement depuis 2009 et a travaillé sur des initiatives visant à promouvoir l’eau potable, la protection de la forêt tropicale et la réduction du gaspillage alimentaire.

“L’environnement a toujours été ma passion”, a déclaré le mannequin à l’époque. “Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure enfance”, a-t-elle ajouté en parlant d’avoir grandi dans la nature dans une petite ville du Brésil. « Nous devons agir maintenant, afin que les générations futures aient la même chance. La Terre-Mère est notre système fondamental de soutien à la vie, et en devenant conscients et responsables maintenant, nous pouvons aider à préserver la planète. »

En 2019, elle a produit un documentaire sur l’agriculture régénérative intitulé « Kiss the Ground ». Et en juillet dernier, après avoir été témoin de l’impact de la déforestation et de la pollution des eaux fluviales dans le village de Xingu au Brésil, elle a lancé l’initiative Viva a Vida pour marquer son 40e anniversaire, en faisant don de 40 000 arbres à planter dans la forêt amazonienne, avec sa star du football. son mari Tom Brady a fait un don de 40 000 autres.

Récemment, Bündchen a également transmis son message aux entreprises américaines, rejoignant DraftKings en tant que conseillère spéciale pour les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, et lançant une collaboration avec le géant du sport fantastique pour planter 1 million d’arbres d’ici le Jour de la Terre 2022.

“Dans le monde d’aujourd’hui, à mon avis, il ne suffit pas que les entreprises réussissent financièrement”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle. « Les entreprises doivent réussir dans tous les domaines, y compris les initiatives d’impact social et de développement durable qui ont un impact sur l’avenir de nous tous à travers le monde. »

Le mois dernier, Bündchen et Brady ont pris une participation dans la bourse de crypto-monnaie FTX Trading Ltd.. Elle servira également de conseillère environnementale et sociale pour cette plateforme.