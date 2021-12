Gisele Bundchen explique pourquoi Tom Brady a dit « absolument pas » à la naissance de son fils Benjamin

Gisele Bundchen et Tom Brady ont récemment expliqué comment leur fils Benjamin est né. Dans un extrait des docuseries ESPN+ Man in the Arena : Tom Brady, le couple a réfléchi à l’accouchement à domicile de Benjamin. Brady était contre l’idée que Benjamin naisse à la maison, mais Bundchen ne l’a pas écouté.

« C’était un accouchement à domicile et c’était drôle parce qu’il ne voulait pas que j’accouche à domicile », a déclaré Bundchen, par PEOPLE. « Il m’a dit ‘Absolument pas’ et je me suis dit ‘Excusez-moi, vous n’avez pas le choix, c’est mon corps.’ « Il m’a dit : ‘Qui a un enfant à la maison en 2000… ?’ Je le fais. » Brady est maintenant heureux que le couple ait accouché à domicile.

« Moi étant là avec G à sa naissance dans notre maison, cela vit dans mon esprit. Je pense que nous avons mis ce garçon au monde de la manière la plus précieuse », a déclaré Brady. Avec Benjamin qui a 12 ans, Brady et Bundchen ont également une fille de 9 ans nommée Vivian. Brady a également un fils de 14 ans nommé Jack, qu’il partage avec son ex Bridget Moynahan. Bundchen et Brady partagent les détails de la naissance de Benjamin peu de temps après que le couple a célébré son 12e anniversaire.

« Joyeux anniversaire Benny ! Tu es INCROYABLE à tous points de vue », a écrit Brady dans un post Instagram. « Tu m’as tellement appris et je suis tellement béni d’être ton père! » Pour Bundchen, elle veut que son fils ralentisse lorsqu’il s’agit de grandir.

« Joyeux anniversaire mon doux Benny ! » Bundchen a écrit. « Tu grandis bien trop vite ! Je suis tellement fière du garçon gentil et aimant que tu es et je me sens tellement chanceuse d’être ta maman. Je t’aime tellement! »

Bundchen est l’un des nombreux invités notables présentés dans Man of the Arena, qui jette un œil à Brady et les 10 Super Bowls ont joué au cours de sa carrière historique. Brady a passé ses 20 premières saisons avec les New England Patriots et a mené l’équipe à neuf apparitions au Super Bowl tout en en remportant six. L’année dernière, Brady a rejoint les Tampa Bay Buccaneers et a mené l’équipe à sa première victoire au Super Bowl depuis 2002.