Gisele Bundchen partage une réaction surprenante à sa participation au premier match de football après avoir rencontré Tom Brady

Gisele Bundchen est une grande fan de football grâce à son mari Tom Brady. Cependant, lorsqu’elle a rencontré pour la première fois le futur Temple de la renommée du football professionnel, le football n’était pas sur son radar. Dans le dernier épisode des docuseries ESPN + Man in the Arena: Tom Brady, Bunchden a expliqué à quel point le football était « ennuyeux » après avoir assisté à son premier match.

« Je pensais que c’était la chose la plus ennuyeuse que j’aie jamais vue de ma vie. Je me disais ‘Qu’est-ce qu’ils font ?’ … À la fin, je me suis dit : « Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire à ce type ? » … Je n’ai rien compris », a déclaré Bundchen, par PEOPLE. Le premier match de Bundchen a opposé l’ancienne équipe de Brady, les New England Patriots, aux Chargers de San Diego. Brady a invité Bundchen au match après avoir eu quelques rendez-vous.

« Elle n’a pas grandi en regardant le football, elle s’en moque », a expliqué Brady. Bien qu’il ne se soucie pas du sport au début, Bundchen a commencé à se rendre compte du travail que les joueurs de Brady et de la NFL consacrent chaque année en raison de la nature physique du jeu.

« Je pense que nous pourrions tous les deux comprendre le niveau d’engagement et le niveau de dévouement qu’il faut pour être vraiment bon dans quelque chose », a expliqué Bundchen. Brady et Bundchen se sont mariés en 2009 et sont parents de deux enfants. Brady a également un fils issu d’une relation avec l’ex Bridget Moynahan.

« Je ne pensais pas que je serais marié avant la fin de ma carrière, à la fin de la trentaine, au début de la quarantaine, j’allais me marier », a révélé Brady. « Et évidemment, elle est entrée dans ma vie. » « Nous partagions un grand amour de la famille, nous partagions un grand amour les uns pour les autres et nous voulions fonder une famille ensemble. »

Brady était dans la fleur de l’âge lorsqu’il a épousé Bundchen. Et tandis que Brady sait que la retraite est plus proche maintenant qu’elle ne l’était en 2009, il ne montre aucun signe de ralentissement. En 13 matchs cette saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, le légendaire quart-arrière a complété 68% de ses passes pour 4 134 verges et 36 touchés. Il a mené les Buccaneers à une fiche de 10-3, ce qui les lie aux Packers de Green Bay et aux Cardinals de l’Arizona pour la meilleure fiche de la NFL.