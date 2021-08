. Giselle Blondet a COVID et a été vaccinée

La variante Delta de COVID-19 continue d’être une menace pour la santé publique aux États-Unis, et parmi les milliers de nouvelles infections qui se sont produites ces derniers jours, se trouve l’animatrice de télévision Giselle Blondet.

L’ancienne juge de la saison 11 de Nuestra Belleza Latina a annoncé la nouvelle, à travers un chat qu’elle a tenu avec ses fans sur les réseaux sociaux, où elle a révélé qu’elle avait le COVID et qu’elle était infectée, bien qu’ayant été vaccinée.

« Je suis avec COVID depuis quelques jours. Cela me semble étrange de le dire, parce que j’ai tellement pris soin de moi, et tellement, et donc… Je suis l’exagéré de l’année. Toujours avec mon masque et tout. Et c’est comme ça. Je pense qu’avec ce que nous vivons actuellement, il est de plus en plus difficile d’échapper à cette situation », a déclaré le Portoricain de 57 ans.

Le communicateur portoricain a également révélé que bien qu’elle ait eu des symptômes qui l’ont gênée, heureusement, elle s’est améliorée au fil des jours.

«Je suis super reconnaissant, car dans toutes ces circonstances, je me suis senti bien. J’ai eu quelques jours difficiles. Cela m’a commencé avec un très mauvais mal de tête, que je ne pouvais pas supporter. Une douleur surtout dans le bas du dos, très, très forte”, a expliqué l’actrice. “Et ça m’a aussi donné le vertige. J’ai eu de la fièvre, juste un jour. J’ai eu un peu de fièvre, mais dans l’ensemble beaucoup de fatigue. Certains jours je me sentais plus énergique, d’autres jours je sentais que mes cils étaient lourds et j’aimerais m’allonger ».

Et sur la question d’être infectée malgré avoir été vaccinée contre le COVID, la Portoricaine a expliqué que justement le fait d’avoir reçu le vaccin empêchait sa maladie d’avoir de graves conséquences. Les autorités sanitaires ont déclaré qu’il est possible que ceux qui reçoivent le vaccin COVID soient infectés, mais cela les protège fortement contre le développement d’une maladie grave et même la mort.

“La réalité est que ce que je ressens, comparé à ce qui est le résultat d’autres personnes qui traversent le même processus, la vérité me fait penser que je suis très chanceux et béni. Je suis vacciné et je tiens à vous dire que lorsque j’étais à ce stade de décider de vacciner ou non, j’avais très peur. Il m’a fallu du temps pour prendre la décision, parce que, eh bien, c’est difficile. Vous entendez tellement de choses et vous lisez tellement de choses », a prévenu Giselle.

La présentatrice, dont on ignore si elle sera à nouveau dans l’émission de téléréalité Univisión, qui reviendra sur les écrans le 26 septembre, a souligné l’importance d’avoir été vaccinée.

« Je me suis fait vacciner spécialement pour mes petits-enfants. Liam était sur le point de naître. Je voulais aller à l’hôpital, s’ils me le permettaient, et je l’ai fait aussi pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Dieu merci, elle a été vaccinée, et j’ai pu être à ses côtés”, a ajouté Blondet.

Après avoir diffusé la nouvelle qu’elle a COVID, les fans de la conductrice n’ont cessé de lui envoyer des messages d’encouragement et des vœux de prompt rétablissement.