Giselle Blondet a un bébé à 57 ans ?

Giselle Blondet est l’une des personnalités les plus appréciées de la télévision hispanique aux États-Unis, et après l’absence d’Alejandra Espinoza de l’animatrice de Nuestra Belleza Latina, en raison de problèmes de santé, la Portoricaine a repris dimanche son rôle initial dans la célèbre émission et à gauche avec des applaudissements.

Et à 57 ans, la communicatrice portoricaine, qui est mère de trois enfants adultes et grand-mère de deux précieux petits-enfants, a parlé de son autre bébé qu’elle a actuellement, et qu’elle a dit aimer de toute son âme.

Le juge de Nuestra Belleza Latina a également évoqué le défi auquel elle a dû faire face dimanche pour remplacer l’une de ses reines gâtées dans l’émission de téléréalité Univision et là, elle a sorti son bébé.

L’animatrice a fait référence au programme télévisé lui-même, dont elle était un élément essentiel depuis sa première en 2007 et qu’elle a vu directement grandir, en y faisant partie pendant plusieurs saisons. Bien que la Portoricaine ait été relevée de son poste de présentatrice après 2013, elle est revenue en 2018 dans la saison numéro 11, en tant que jury, et dans cette édition faisant les deux rôles, en raison des circonstances, elle n’hésite donc pas à affirmer que Nuestra Belleza Latina est comme son petit garçon.

« Il est comme mon bébé… », a commenté Giselle, dans une interview au journal La Opinion de Los Angeles, où elle a partagé l’énorme amour qu’elle éprouve pour l’émission télévisée, qu’elle a tenue depuis sa naissance, et avec laquelle elle était quand elle a fait ses premiers pas, et qu’il a de nouveau à l’adolescence.

« Revenir à la direction de » Nuestra Belleza Latina « est très excitant pour moi, tout le monde sait que j’aime être avec les filles, les soutenir, les serrer dans leurs bras dans ces moments difficiles et le spectacle me fascine, a prévenu le Portoricain, soulignant ce qu’il se sent dans son cœur pour le spectacle.

Et à propos de l’expérience d’être retourné à l’arène de conduite, le Portoricain a avoué avoir été très heureux.

« Revenir ce soir à la direction de ‘Nuestra Belleza Latina’ a une très grande signification pour moi, c’est un mélange d’émotions », a déclaré le communicateur bien-aimé. « D’une part, le plus important est que je suis heureux de soutenir Alejandra, ma première reine, je l’ai toujours soutenue, depuis le premier jour, je lui ai toujours dit qu’elle pouvait compter sur moi et c’est une opportunité qui la vie me donne, pour cela, montre-lui que je suis là. Je suis sûr qu’elle ira bien, que nous la retrouverons bientôt ».

Alejandra Espinoza a également profité de ses réseaux pour remercier Giselle pour le soutien qu’elle lui a apporté au milieu de ses problèmes de santé, et pour avoir pris son rôle.

« Aujourd’hui sera un grand spectacle @nuestrabellezalatina MERCI @giselleblondet de m’avoir aidé aujourd’hui avec le spectacle ♥️☺️ et aussi merci à ceux d’entre vous qui ne voient pas mais vous rendez ce grand spectacle possible et être conscient de ma santé sont les MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM ✨✨✨ », a-t-il déclaré la première gagnante de Nuestra Belleza Latina sur son Instagram.

