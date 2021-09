Giselle Blondet jugera le retour de Nuestra Belleza Latina

. Giselle Blondet revient à Nuestra Belleza Latina en tant que jury

Il reste 17 jours avant la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, l’émission de téléréalité d’Univision qui a été annulée pendant trois ans, commence officiellement, et la nouvelle n’arrête pas d’émouvoir les adeptes du programme.

Et c’est qu’après s’être remise du COVID qui l’a touchée il y a quelques jours, la présentatrice de télévision Giselle Blondet a révélé qu’elle sera à nouveau juge au concours de beauté, qui revient sur les écrans le 26 septembre.

La gentille portoricaine en a fait l’annonce dans Despierta América, où elle s’est déclarée très excitée de revenir au programme, dont elle a été juge dans la saison 11, quand le concept de réalité a été changé, et dont elle était aussi l’animatrice officielle. dans ses premières éditions.

« Je suis heureux, car cette année je serai à nouveau juge à Nuestra Belleza Latina. Et je l’aime, je l’aime, parce que vous savez l’amour que j’ai pour Nuestra Belleza”, a déclaré le Portoricain.

L’écrivain et actrice également, a annoncé que dans la saison qui est sur le point de sortir, il y aura des changements et en plus de continuer à lutter contre les stéréotypes et à chercher une reine complète, quelle que soit sa silhouette ou son âge, il y aura compétitions.

« Cette année en particulier, je l’aime beaucoup, car elle contient de nombreux éléments très intéressants. L’un d’eux, peut-être, est que nous revenons à l’essence des débuts de Nuestra Belleza Latina, où les filles vont participer à différents défis, comme ceux que nous avons appréciés dans les premières saisons », a averti Giselle, qui a ajouté que le but c’est de former le mieux possible en tous points à la reine qui est la gagnante de la course qui l’attend. “Il va se concentrer beaucoup sur leur bonne préparation, car c’est une beauté à 360 degrés.”

Et à la table du jury avec laquelle elle partagera les crédits et le travail, dont l’ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez, la fashionista Jomari Goyso et l’acteur et chauffeur Adal Ramones, l’artiste portoricaine était très excitée.

« Nous avons déjà été ensemble. Nous avons une chimie formidable », a déclaré le juge de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina.

L’annonce du retour de Giselle dans l’émission de téléréalité Univisión a ravi la plupart des fans, qui ont sauté sur le ring avec des phrases telles que : « J’aime vraiment Giselle 🙌👏👏👏👏 », « Siiiiiiiiiiiii la meilleure nouvelle 👏👏👏 », « Je Je l’aime. Cela encourage les filles, salue Giselle “, ” Quel bonheur de savoir que Giselle est de retour … c’est une formidable professionnelle ” et ” je l’aime en tant que juge “.

Dites-nous ce que vous pensez du fait que Giselle Blondet soit à nouveau juge à Nuestra Belleza, et qui d’autre vous auriez aimé voir dans ce panel de juges.