Gita Gopinath assumera de nouvelles fonctions au FMI en tant que première directrice générale adjointe

L’Indo-américaine Gita Gopinath, économiste en chef du Fonds monétaire international, est promue première directrice générale adjointe du FMI, a annoncé jeudi le fonds. Elle remplacerait Geoffrey Okamoto qui envisage de quitter le Fonds au début de l’année prochaine. Gopinath, qui devait reprendre son poste universitaire à l’Université Harvard en janvier 2022, a été économiste en chef du FMI pendant trois ans.

« Geoffrey et Gita sont tous deux d’excellents collègues. Je suis triste de voir Geoffrey partir mais, en même temps, je suis ravie que Gita ait décidé de rester et d’accepter la nouvelle responsabilité d’être notre FDMD », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. .Georgieva a déclaré que la contribution de Gopinath aux travaux du Fonds avait déjà été exceptionnelle, en particulier son « leadership intellectuel pour aider l’économie mondiale et le Fonds à traverser les méandres de la pire crise économique de notre vie ». Elle a également déclaré que Gopinath – la première femme économiste en chef de l’histoire du FMI – a suscité le respect et l’admiration des pays membres et de l’institution avec une expérience avérée dans la direction de travaux analytiques rigoureux sur un large éventail de questions.

Sous la direction de Gopinath, le Département des études du FMI n’avait cessé de se renforcer, soulignant en particulier ses contributions à la surveillance multilatérale via les Perspectives de l’économie mondiale, une nouvelle approche analytique pour aider les pays à réagir aux flux de capitaux internationaux (le cadre politique intégré), et Les récents travaux de Gopinath sur un plan pandémique pour mettre fin à la crise du COVID-19 en fixant des objectifs pour vacciner le monde à un coût raisonnable, a déclaré le directeur général du FMI.

« Alors que la pandémie continue de nous agripper, le travail du Fonds n’a jamais été aussi critique et la coopération internationale n’a jamais été aussi importante. Je suis très reconnaissant à Kristalina et au conseil d’administration pour cette opportunité, et j’ai donc hâte de collaborer étroitement avec tous les collègues incroyablement brillants et engagés du Fonds, avec qui travailler a été un privilège absolu », a déclaré Gopinath.

Georgieva a noté qu’étant donné les choix politiques de plus en plus complexes et les compromis difficiles auxquels sont confrontés les 190 pays membres du FMI – exacerbés par la pandémie – un réalignement des rôles et des responsabilités de l’équipe de direction du Fonds est en cours. En particulier, le FDMD dirigera la surveillance et les politiques connexes, supervisera la recherche et les publications phares et contribuera à promouvoir les normes de qualité les plus élevées pour les publications du FMI, a-t-elle déclaré.