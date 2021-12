Gita Gopinath sera numéro 2 au FMI

En tant qu’économiste en chef, Gopinath a dirigé le département de recherche du FMI à travers la crise sans précédent de Covid-19 et un effondrement économique mondial, la pire débâcle en temps de paix depuis la Grande Dépression.

Gita Gopinath, la première femme économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), née en Inde, devrait succéder à Geoffrey Okamoto en tant que numéro 2 de l’institution multilatérale début 2022.

L’élévation au poste de premier directeur général adjoint (FDMD) est intervenue quelques mois seulement après que Gopinath eut annoncé son intention de rejoindre l’Université Harvard en janvier 2022 pour conserver son poste permanent après avoir passé trois ans au FMI.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le FMI a déclaré qu' »un certain réalignement des rôles et des responsabilités de l’équipe de direction du fonds est en cours ».

Okamoto envisage de revenir dans le secteur privé.

Certains analystes affirment que le premier directeur général adjoint est généralement nommé par les États-Unis et nommé par le directeur général du FMI.

Gopinath, en tant que premier directeur général adjoint, « prendra la direction de la surveillance et des politiques connexes, supervisera la recherche et les publications phares et contribuera à promouvoir les normes de qualité les plus élevées pour les publications des fonds ».

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré : « D’autant plus que la pandémie a conduit à une augmentation de l’ampleur et de la portée des défis macroéconomiques auxquels sont confrontés nos pays membres, je pense que Gita – universellement reconnu comme l’un des principaux macroéconomistes du monde – a précisément le l’expertise dont nous avons besoin pour le rôle du FDMD à ce stade.

« En effet, ses compétences particulières – combinées à ses années d’expérience au Fonds en tant qu’économiste en chef – la rendent particulièrement qualifiée. Elle est la bonne personne au bon moment », a ajouté Georgieva.

En tant qu’économiste en chef, Gopinath a dirigé le département de recherche du FMI à travers la crise sans précédent de Covid-19 et un effondrement économique mondial, la pire débâcle en temps de paix depuis la Grande Dépression.

Gopinath a rejoint le FMI début 2019, en remplacement de Maury Obstfeld, après avoir enseigné au département d’économie de Harvard depuis 2005.

Dans le cadre de ses initiatives, Gopinath a co-écrit le « Pandemic Paper » sur la façon de mettre fin à la crise de Covid-19 qui a fixé des objectifs approuvés à l’échelle mondiale pour vacciner le monde. Ce travail a conduit à la création du groupe de travail multilatéral composé des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, de l’OMC et de l’OMS pour aider à mettre fin à la pandémie. Il a également aidé à mettre en place un groupe de travail avec les fabricants de vaccins pour identifier les barrières commerciales, les goulots d’étranglement et accélérer la livraison de vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, selon le FMI.

Elle est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Princeton, où l’ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke faisait partie de ses conseillers (avant qu’il ne devienne le chef de la Fed).