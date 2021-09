Gitamini, le nouveau robot Piaggio qui vous suit et vous emmène faire vos courses | La technologie

Le monde de la robotique vient de recevoir un nouveau membre, qui promet de suivre ses propriétaires sur presque tous les terrains et de transporter nos charges partout où nous allons, que ce soit des sacs à provisions ou des vêtements de sport.

Bien qu’en 1980 un avenir très différent ait été imaginé en termes de robots, la réalité est qu’aujourd’hui, il existe plusieurs solutions robotiques dans notre quotidien qui nous facilitent la vie.

Aussi bien le robot de cuisine qui nous prépare la vaisselle que les aspirateurs intelligents qui font le tour de la maison en récurant et en passant l’aspirateur dans tous les recoins, les robots sont parmi nous. Et plus qu’ils ne le seront grâce à Piaggio Fast Forward.

Cette entreprise, située à Boston (tout comme l’entreprise à l’origine des robots les plus connus sur internet) vient de lancer la deuxième génération de Gita, le Gitamini, une version plus efficace et plus petite d’un robot qui nous suit et nous accompagne partout.

Avec un volume de chargement qui vous permet transporter jusqu’à 20 kg de poids, atteint une vitesse maximale de 35 km / h, vous permettant de suivre les coureurs et les cyclistes. Quelque chose qui a beaucoup de mérite pour être un petit robot et qui roule sur deux belles roues.

Le Gitamini a la taille d’un chien moyen et pèse environ un (12 kilos). Et parmi ses fonctionnalités les plus utiles se trouvent s’élever facilement au-dessus des trottoirs, des escaliers et d’autres obstaclesmême lorsqu’il est complètement chargé.

Le mini modèle a une autonomie maximale de 34 km soit environ six heures d’utilisation avant de devoir passer par une prise. De plus, le Gitamini a changé l’ancien tracker que la version originale utilisait

de sorte que, maintenant, en appuyant sur un bouton, vous pouvez trouver, reconnaître et suivre votre leader de manière autonome, en utilisant uniquement des signaux visuels et radar, tels que la couleur et le mouvement.

La Gitamini sera mise en vente pour 1 850 $ le 15 octobre aux États-Unis pour l’instant, tandis que la plus grande Gita originale aura une réduction de prix à 2 950 $.