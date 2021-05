Annonces

Gitcoin lance un jeton de gouvernance sans valeur (GTC) pour stimuler la décentralisation

Gitcoin, une plate-forme publique de collecte de fonds basée sur Ethereum, a lancé un jeton de gouvernance.Le jeton utilisé pour superviser l’écosystème Gitcoin n’a aucune valeur économique et ne revendique aucun droit financier.

Avec pour mission de permettre aux communautés de créer et de financer des produits open source, Gitcoin a introduit le jeton GTC et DAO, qui, selon lui, gouverneront la plate-forme et lui permettront de se décentraliser.

Avec des centaines de projets de cryptographie open source ayant un financement intégré dans leurs protocoles, cela a apporté des milliards de dollars de financement aux écosystèmes open source pour la première fois dans l’histoire d’Internet.

Grâce au financement quadratique, Gitcoin a également fourni près de 16 millions de dollars à des projets grâce à des vents favorables massifs dus à la croissance de l’industrie de la cryptographie.

Au milieu de cette croissance, Gitcoin évolue maintenant afin de pouvoir être crédiblement neutre en introduisant DAO (organisation autonome décentralisée) pour gouverner Gitcoin. L’annonce officielle se lit,

«Maintenant que des produits comme Gitcoin Grants sont devenus une pierre angulaire de l’écosystème de financement Ethereum, il est extrêmement important que son développement en cours soit géré directement par et pour la communauté Gitcoin.»

Lors de sa création, le DAO de Gitcoin supervisera un trésor communautaire de jetons GTC. Il offrira en outre un cadre de gouvernance aux délégués appelé Gitcoin Stewards pour participer aux décisions clés de l’écosystème telles que l’allocation de fonds, les pools de contrepartie et la collusion en matière de subventions.

L’offre totale de GTC est plafonnée à 100 millions, dont 50% alloués à Gitcoin DAO, 35% aux parties prenantes existantes et 15% à être largués par avion aux anciens utilisateurs de Gitcoin.

La plate-forme présentera de nouvelles façons pour GTC d’influencer la résistance à la sybille, la conservation des subventions, l’allocation de fonds open source démocratisée, et plus encore dans les mois à venir.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.