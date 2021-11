GitHub est en panne, affectant des milliers de développeurs

GitHub, propriété de Microsoft, est en panne, affectant des milliers, voire des millions de développeurs qui dépendent de ses nombreux services. GitHub a commencé à rencontrer des problèmes vers 15 h 45 HE, les opérations Git, les demandes d’API, les actions GitHub, les packages, les pages et les demandes d’extraction étant tous affectés.

« Nous enquêtons sur les erreurs affectant la plupart des services GitHub », indique une mise à jour d’incident sur la page d’état de GitHub. « Nous enquêtons activement et fournirons une mise à jour dès que possible. » La page d’état répertorie les problèmes liés aux opérations Git, aux demandes d’API, aux webhooks, aux demandes d’extraction, aux actions GitHub, aux packages GitHub et aux pages GitHub. Les espaces de code semblent toujours être opérationnels, cependant.

GitHub héberge désormais plus de 73 millions de développeurs qui s’appuient sur le service pour le contrôle de version via Git et l’hébergement pour le développement de logiciels. GitHub est un grand référentiel de code qui est devenu très populaire auprès des développeurs et des entreprises hébergeant des projets et du code entiers sur le service. Apple, Amazon, Google, Facebook et de nombreuses autres grandes entreprises technologiques utilisent GitHub.

Il y a plus de 100 millions de référentiels hébergés sur GitHub, donc toute panne affecte un grand nombre d’organisations. GitHub est tombé en panne pendant deux heures l’année dernière, après que des erreurs ont frappé le service et l’ont brièvement mis hors ligne. Cette dernière panne survient quelques semaines seulement après la démission de l’ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, et la société continue de fonctionner en tant qu’entreprise indépendante appartenant à Microsoft.