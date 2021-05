Giuliana Rancic quitte le E! Tapis rouge, le tapis sourit et oui, les tapis peuvent sourire ⋆ .

La bosse de rage imprudente et ruelle entre Cruella de Vil et une fourmi de feu cassée, Giuliana Rancic, est en train d’emballer son sac de kit scintillant de bêlements sournois et sans filtre et de quitter le E! tapis rouge pour des pâturages plus verts à NBCUniversal pour ce qui ressemble à de la connerie derrière la caméra cette fois.

Je ne savais pas jusqu’à maintenant que les petites touffes de lutte serrées d’un tapis foulé aux ordures pouvaient pleurer des larmes de joie, ou que les cheveux de Zendaya avaient tendance à danser de petites pirouettes flottantes quand il était heureux, mais nous y sommes. Selon People, Giuliana adore raconter des histoires qui ne sont pas centrées sur le contrôle des dégâts à moitié. Qui savait?

Juste quelques mois après que nous ayons tous trouvé ça Ryan Seacrest a été fait en terrorisant le tapis rouge pour E !, Giuliana a fait la même annonce. via Personnes:

«Après 20 années fabuleuses à accueillir le tapis rouge d’E!, J’ai décidé de sortir de mes talons de tapis rouge pour une nouvelle paire de chaussures», a-t-elle écrit dans un communiqué sur les réseaux sociaux vendredi. L’animatrice de télévision, âgée de 46 ans, a déclaré qu’elle avait signé un accord de développement avec NBCUniversal, taquinant d’autres projets à venir. «L’une de mes passions est la grande narration et je suis ravi d’annoncer un nouvel accord de développement avec la société mère d’E! NBCUniversal, où je produirai et donnerai vie à des histoires.»

Voici la déclaration complète et jaillissante de Giuliana concernant son départ, habilement drapée dans un drap de lit mutilé du présentoir de vente de Target:

J’ignorais que NBCUniversal était la société mère de E!, Et cela commence à me remplir et peut-être à vous et à une certaine chevelure pulpeuse avec un petit gargouillis de terreur acide, car il semble beaucoup trop facile pour Giuliana de la secouer. et le cadavre d’insectes croustillants revient à tout moment sur le tapis rouge. Ce n’est pas non plus la première fois qu’elle quitte E! à un titre ou à un autre, alors préparons-nous maintenant à tout ce que Satan a en réserve pour nous sur ce front.

Pic: Wenn.com