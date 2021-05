Giuliani admet avoir dit aux émeutiers du Capitole de s’engager dans un “ procès par combat ”, mais dit que c’était juste une “ hyperbole ” ⋆ .

Nous avons passé la majeure partie de deux jours à rendre compte d’une commission de vérité imminente le 6 janvier et de la terreur totale de la peur de MAGA concernant le plan. Une grande partie de ce qui s’est passé ce jour-là a été oublié dans un nuage d’indignation, le «brouillard de la guerre», comme on l’appelle souvent.

«Qui a fait quoi et quand, sur les ordres de qui» peut être impossible à déterminer en regardant simplement les nouvelles ou en écoutant quelques personnes qui étaient là. Il faut un pouvoir d’assignation. Il faut faire prêter serment aux gens. Il faut rassembler des records. Il prend la menace d’accusations de parjure, d’obstruction à la justice ou de destruction de preuves. Il faut des enquêteurs qui rapportent au Congrès tout ce qu’ils trouvent (les enquêteurs criminels ne peuvent pas divulguer les preuves qu’ils ont rassemblées avant de charger des documents et ne peuvent jamais divulguer les preuves qu’ils ont trouvées s’ils décident de ne pas inculper un individu). Les enquêteurs qui relèvent du Congrès peuvent rédiger un rapport sous forme de livre, comme l’a fait la commission du 11 septembre, et l’ont fait avec brio. Le livre peut tout présenter.

L’une de ces choses perdues dans le brouillard de la guerre est ce que Rudy a dit à la foule quelques instants avant d’envoyer les hordes au Capitole. Quiconque a vu Rudy donner une interview, ou faire beaucoup de choses ces derniers temps, peut deviner à quel point cela pourrait être mauvais:

Rudy a dit aux foules qu’ils avaient besoin d’un «procès par combat». Nous continuons à feuilleter la constitution et ne pouvons pas trouver une telle option. Ah, ça y est. Une note, épinglée au dos; «Si quelqu’un recommande un procès par combat, cette personne est un fasciste et en dehors des paramètres de la Constitution.» Paraphé «GW»

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Quoi qu’il en soit, l’avocat de Rudy dit qu’il utilisait une hyperbole. Droite. Cela ne va pas voler selon l’ancien procureur Elie Honig:

«Non, Erin, c’est complètement absurde et voici pourquoi. Une déclaration peut être à la fois une hyperbole et être destinée à inciter. Cela signifie exagération et quelque chose de surestimé intentionnellement. Parfois, c’est ce que font les gens lorsqu’ils essaient de faire quelque chose de drastique comme celui-ci et de regarder la déclaration dans son contexte. Que s’est-il passé dans les deux mois précédant le 6 janvier? Rudy Giuliani perdait des poursuites dans tout le pays et dit avec éloquence à la foule que votre démocratie vous est volée, et qu’on lui dit procès par combat. C’est difficile à accepter comme bénin.

Corriger. C’est parce que ce n’est pas bénin. Si Rudy avait remporté des poursuites partout (si Lewis Carroll avait été responsable de la justice), Rudy ne préconiserait pas le procès par combat. Il préconiserait de suivre la loi. Rudy a perdu les élections, puis les poursuites, et n’est ensuite allé au combat. Rudy voulait-il encourager les gens à envahir comme la Normandie? Non. A-t-il incité les gens à faire beaucoup plus que se tenir autour du Capitole et porter des pancartes pour protester? Oui, oui. Et c’est pourquoi son excuse ne va pas voler.

Rudy a beaucoup de problèmes. S’il a une police d’assurance et qu’il s’est vanté une fois d’en avoir une, il vaut mieux garder les papiers en ordre et être prêt à faire une réclamation, très bientôt. Bien sûr, c’est Rudy. Il l’a probablement perdu.

****

Jason Miciak

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak