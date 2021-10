Giuly dit où Messi devrait jouer au PSG

26/10/2021 à 17h51 CEST

Joël Xaubet

Léo Messi connaît un début de saison difficile dans le PSG, après son départ traumatisant de Barça, l’Argentin a du mal à reprendre son jeu et malgré des chiffres comme Mbappé et Neymar, a du mal à être le même que toujours. Dans une interview au Parisien, l’ancien joueur du Barça et du PSG Ludovic Giully Il a évoqué la situation de l’Argentin.

Giuly préfère Messi derrière les attaquants

Ancien joueur français pense que Messi ferait mieux de partir d’une position plus centrée et loin du groupe: « Le voir du côté droit est rare. Je préfère le voir derrière les attaquants, au cœur du jeu, comme il l’a fait à Barcelone. Neymar déséquilibrer maintenant Mbappé aller dans l’espace. »

Messi commence au poste d’ailier droit du PSG, ce qu’il a cessé de faire il y a de nombreuses années à Barcelone et en Argentine où il va jouer dans une position beaucoup plus concentrée.

Giuly demande également de la patience avec Messi, malgré un démarrage lent, les Le français dit qu’il est le meilleur du monde et sa meilleure version arrivera : « C’est le meilleur du monde. On lui demande beaucoup de choses mais il ne se met pas la pression, il sait qu’il va arriver. Contre City on a déjà vu qu’il est là et il n’a rien perdu. Il s’agit de affiner sa visée, maintenant, il est dans un moment de malchance. »

Malgré le mauvais départ en termes de jeu, les résultats ne sont pas mauvais pour l’équipe parisienne, Ils sont leaders du championnat de France avec 7 points d’avance sur Lens et en Ligue des Champions ils mènent leur groupe devant Manchester City.