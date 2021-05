Giuseppe Signori a snobé Arsenal, Chelsea, Newcastle et Manchester United, n’a jamais remporté de trophées majeurs mais était une légende de la Lazio et de la Serie A que même Cristiano Ronaldo ne pouvait pas surpasser

Harry Kane craint de ne jamais remporter de trophées majeurs dans sa carrière, mais l’argenterie n’est pas tout et fini – Giuseppe Signori peut le lui dire.

On se souvient affectueusement du légendaire attaquant italien pour ses pieds rapides et ses belles finitions dans les années 1990, bien qu’il n’ait pas réussi à soulever une seule pièce d’argenterie de haut niveau.

Signori était un spectacle à voir en Serie A

Signori a pris son temps pour atteindre le plus haut niveau, son succès est venu après une route sinueuse vers la Serie A.

À 5 pieds 7 pouces, il n’avait pas le genre de stature de nombreux footballeurs et après avoir été inscrit à l’Inter Milan, il s’est retrouvé écarté à 16 ans.

Il est juste de dire qu’il semblait que nous n’aurions peut-être jamais entendu le nom de Signori sur ces rives.

Sa carrière senior a commencé en 1984 avec Leffe, et il a obtenu un déménagement à Plaisance, et en gravissant les échelons – principalement comme ailier gauche – il a attiré l’attention de quelqu’un.

Signori ferait irruption sur la scène en Serie A avec Foggia

L’entraîneur tchèque Zdenek Zeman a attrapé le talentueux Signori, maintenant dans la vingtaine, et l’a placé en tête de son équipe Foggia.

Connu pour sa philosophie offensive, Zeman a tiré le meilleur parti du petit italien dans un nouveau rôle.

«Il était positionné au milieu de terrain [for Piacenza], mais pour moi, il était un attaquant », a déclaré Zeman. «Je savais qu’il pouvait marquer beaucoup de buts, je le savais comme un fait.»

Il n’avait pas tort.

L’Italien avait d’abord été dérouté par les pensées de Zeman qu’il pourrait être un attaquant, il a déclaré: «Quand je suis arrivé, il m’a salué en disant ‘bienvenue bombardier’. À ce moment-là, j’ai pensé qu’il était confus. J’ai marqué 5 buts en (Serie) B et 8 en C, je pourrais être tout sauf un bombardier. Il avait vu autre chose, évidemment.

La première saison de Signori avec Foggia l’a vu marquer 15 buts en championnat, et en 1990/91, il en marquerait 11 en remportant la Serie B. Si quelqu’un ne croyait pas Zeman, il le ferait maintenant.

C’était un bel exploit et le début de quelque chose de très spécial. Foggia terminerait sa première saison en Serie A en neuvième position, manquant de peu le football européen.

Signori a ravi tout le monde à son arrivée à la Lazio

C’était en partie dû à leur jeu offensif, qui a vu Signori gérer 11 autres buts, tandis que Baiano a inscrit 16 buts alors qu’ils en frappaient 58 – seuls les champions de l’AC Milan en ont obtenu plus.

Il s’était fait un nom et la Lazio a plongé après avoir été témoin de sa capacité.

Il a rejoint le club cet été comme l’a fait Paul Gascoigne, après s’être remis des graves blessures au genou qu’il avait subies avant son transfert prévu en 1991.

L’arrivée de Gazza et les caméras de Football Italia ont permis à Signori d’être vu par un large public.

En effet, ses débuts en championnat pour le club ont été en direct sur Channel 4 contre la Sampdoria dans un match nul 3-3 sauvage dans lequel il a marqué deux fois.

Tandis que Gazza a également fait connaître sa présence à Signori.

“En dehors du terrain, il faisait toujours des farces, il voulait toujours s’amuser”, a déclaré Signori. «Un jour, j’ai trouvé sur le pare-brise de ma voiture un gros poisson de raie! Je n’ai rien vu.

Dire que l’impact de Signori a été instantané, c’est le sous-vendre. Il a marqué 26 buts, remportant la Capocannoniere 1992/93.

L’Italie avait de beaux talents offensifs à cette époque, en battant Roberto Baggio (21), Gabriel Batistuta (16), Roberto Mancini (15), Jean-Pierre Papin (13) et Marco van Basten (13), au prix.

Il a également établi un record qui n’a depuis été égalé que par Cristiano Ronaldo, ayant marqué au moins un but en neuf matchs consécutifs à l’extérieur.

Même Ronaldo n’a pas pu battre un record de Signori

La saison prochaine serait décevante pour la Lazio en termes de performance en Coupe UEFA, chutant au deuxième tour contre Boavista, mais ils ont terminé quatrième de la Serie A, Signori apaisant les craintes qu’il aurait pu être une merveille d’une saison.

Il a frappé le filet 23 fois en 1993/94, remportant une deuxième Capocannonière consécutive, et commençait à faire des vagues avec son rythme, sa ruse, ses superbes coups francs et, bien sûr, sa technique de tir des pénalités, qui lui a permis de marquer un total de 44 en 52 tentatives de Serie A au cours de sa carrière.

“Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer des pénalités”, a-t-il déclaré à Libero. «J’ai tourné à partir de l’arrêt parce que vous n’avez pas besoin de puissance, seulement de précision.

«Et il y avait un secret…

«… J’ai forcé le gardien à décider avant moi. Il tenait un genou plus bas que l’autre, un mouvement inconscient mais une nuance décisive car il m’a montré qu’il pousserait avec cette jambe et qu’il irait dans l’autre sens.

Signori a également su perfectionner ses coups francs, après avoir réussi un triplé lors d’un match contre l’Atalanta en 1994.

«En tant que jeune, j’ai toujours donné des coups de pied pour la puissance», a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport en 2004, «parce que j’avais un tir plus fort que mes pairs.»

«Aujourd’hui, je dois privilégier la précision. Je m’entraîne avec des mannequins mesurant jusqu’à deux mètres de haut, je suis donc obligé de relever beaucoup le ballon.

L’entraînement était parfait, et alors qu’il ne marquerait que 17 buts en 1994/95, ruinant sa chance d’une troisième Capocannoniere consécutive, il a aidé à tirer la Lazio à une deuxième place, à 10 points de la Juventus.

Si bon était Signori, Parme a tenté de le prendre pour environ 10 millions de livres sterling à l’été 1995, mais presque immédiatement les fans de la Lazio se sont révoltés.

Signori n’avait pas peur d’une bagarre malgré sa petite taille

Alors que le club effectuait une tournée estivale au Brésil, environ 4000 supporters ont déclenché des bombes fumigènes au siège de la Lazio et ont également renversé beaucoup de lait de Parmalat, symbole de l’implication de Parme dans le mouvement potentiel.

«Je veux rester à Rome», a annoncé Signori de l’autre côté de l’Atlantique. «Je viens d’acheter une maison, j’ai une petite fille, je connais tout le monde… Je répète pour éviter les malentendus: je veux rester.

Sa décision était la bonne et un autre Capocannoniere était à venir alors qu’il marquait 24 buts en championnat – 12 de ceux provenant de ses pénalités sensationnelles.

Le Scudetto est cependant resté hors de sa portée, la Lazio terminant troisième et c’est ainsi qu’il le restera pour le reste de sa carrière, même avec des clubs anglais qui appellent à sa signature.

“Arsenal et Newcastle ont fait les meilleures offres, mais je ne peux pas nier que Manchester United et Chelsea ont également fait des progrès”, a déclaré Signori au Corriere dello Sport en janvier 1997. “Ils m’ont offert un contrat de cinq milliards de lires par an. [£2m]. C’est un montant ahurissant. »

.

Bologne a signé Signori pour remplacer Roberto Baggio

Les buts n’ont jamais quitté Signori longtemps, mais son séjour à Rome s’essoufflerait, surtout une fois que Sven-Goran Eriksson est arrivé en tant que nouveau manager en 1997.

Mais la Lazio, en route vers une victoire en Coppa Italia et une finale de Coupe UEFA, ne verra pas les émeutes qu’un transfert de Signori avait précédemment provoquées.

En fin de compte, il aurait un court séjour mais insatisfaisant à la Sampdoria avant de déménager à Bologne en 1998.

Les six années suivantes de sa carrière ont été passées avec le club où il a marqué 81 fois en 174 matches alors qu’ils restaient une solide équipe de milieu de table dans une ligue particulièrement chaotique.

Il terminerait sa carrière avec 188 buts en Serie A en 344 matchs – le neuvième le plus de l’histoire de la ligue.

Il a marqué en moyenne un but tous les 0,55 matchs, et seuls Gunnar Nordahl et Giuseppe Meazza peuvent se vanter d’un meilleur taux d’attaquant dans le top 10.

.

Signori était copain avec Baggio, qui avait déménagé à Brescia

Son seul regret majeur dans une carrière époustouflante a peut-être été son entêtement à la Coupe du monde 1994.

Il n’a pas marqué pour l’Italie lors du tournoi, mais a obtenu deux passes décisives, une pour le vainqueur du match de Dino Baggio contre la Norvège et une autre pour la frappe de Roberto Baggio contre l’Espagne en quarts de finale.

Le manager Arrigo Sacchi, cependant, voulait utiliser Signori dans son ancien rôle de gauche, ce que l’attaquant ne voulait pas.

.

Signori n’a pas marqué à la Coupe du monde 1994 mais a obtenu deux passes décisives

En fin de compte, il a été un remplaçant inutilisé lors de la finale de la Coupe du monde avec le Brésil, un match qui s’est terminé 0-0 et les Azzurri ont perdu aux tirs au but.

Cela aurait pu être une histoire très différente si Signori avait commencé.

Non pas qu’il s’en souciera trop, son nom est gravé à jamais dans l’histoire italienne, l’un des meilleurs buteurs que la Serie A ait jamais vu.

