Give Back Bundle ramène les cosmétiques préférés des fans à Valorant

Le Reaver Vandal est enfin de retour pour tout le monde !

Les résultats sont sortis ! Les vœux de la communauté Valorant sont sur le point d’être exaucés. Valorant a annoncé le concept de Bring Back Bundle lors de la célébration de la première année et a organisé un vote pour que les joueurs choisissent quatre produits cosmétiques de chaque catégorie à ramener pour tout le monde.

Comme prévu, Reaver a obtenu le plus d’amour dans la catégorie Fusil et arme de poing. Et le Reaver Vandal et le shérif feront partie du Bundle. De plus, VALORANT GO! Vol. 1 Spectre et Ion Operator emballeront le Bundle, ce qui le rend très gratifiant pour les joueurs à acheter dans la boutique d’objets.

“Nous avons entendu de nombreux joueurs qu’ils aimeraient vraiment faire un don à une œuvre caritative en achetant des skins.” A déclaré Preeti Khanolkar, producteur principal de Valorant, expliquant l’inspiration derrière le Give Back Bundle. “Nous avons aimé cette idée beaucoup et nous voulions que les joueurs participent dans le cadre de notre anniversaire de lancement d’un an en faisant un don au Riot Impact Fund. inclure dans le pack Give Back ! »

Comme mentionné ci-dessus, les achats du Give Back Bundle sont reversés au Riot Impact Fund (50% sur les cosmétiques, 100% sur les accessoires). C’est donc pour une noble cause !

Quel est le contenu du pack Valorant Give Back?

Voici la liste complète des articles disponibles à l’achat du pack Valorant Give Back :

Shérif saccageur VALORANT GO ! Vol. 1 Spectre Reaver Vandal Ion Operator Give Back Gun Buddy Give Back Card Give Back Spray

Combien coûte le forfait « Give Back » ?

Le pack Give Back Valorant coûtera un peu moins que les packs traditionnels à 6 382 VP.

