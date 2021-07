Give InKind, qui vise à faciliter les dons, obtient plus de financement pour étendre les partenariats dans le domaine de la santé

(Donnez une photo en nature)

La startup de dons sociaux Give InKind a levé 500 000 $ supplémentaires en concluant des accords avec les hôpitaux et les systèmes de santé.

La startup basée à Tacoma, Wash. vend des logiciels pour faciliter le processus de don pour la famille et les amis en aidant ceux qui ont besoin de repas et d’autres nécessités dans des situations de vie difficiles.

La société a désormais des partenariats avec des hôpitaux et est proposée aux patients via une variété de points de contact, a déclaré la PDG Laura Malcolm. Cela a commencé avec Multicare basé à Tacoma, dans neuf hôpitaux et 250 cliniques, et a étendu sa portée à l’échelle nationale avec quatre autres systèmes de santé en Pennsylvanie, au New Jersey et au Missouri.

Le nouveau financement aidera également Give InKind à lancer des fonctionnalités payantes pour les consommateurs et les entreprises sur sa plate-forme.

Au cours de la dernière année, Give InKind a triplé sa base d’utilisateurs et décuplé ses revenus, a déclaré Malcolm. La plateforme a gagné en popularité au milieu de la pandémie.

Le cycle de financement a été mené par Narrows Capital, Tacoma Venture Fund et la Female Founders Alliance. Give InKind est diplômé du programme Ready Set Raise de la FFA.

Le financement total à ce jour est de 2,9 millions de dollars. L’entreprise compte 10 employés.

Give InKind a également récemment commencé à participer au programme Blackbaud Social Good Startup, un programme destiné aux éditeurs de logiciels axé sur la résolution des problèmes de la communauté.