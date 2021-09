Givenchy lance une collection de lunettes produite par Thélios – WWD

MILAN — Il y a un autre joyau de la couronne chez le fabricant de lunettes Thélios.

La société italienne commencera à produire et à distribuer dans le monde entier les collections de lunettes Givenchy à partir du 1er janvier.

Renaud de Lesquen, président-directeur général de Givenchy depuis avril 2020, a félicité Thélios pour « avoir établi de nouvelles normes dans l’industrie de la lunetterie avec l’artisanat italien et la distribution sélective ».

L’accord aidera à développer “des lunettes passionnantes et exceptionnelles qui propulseront Givenchy à un nouveau niveau dans cette catégorie de produits”, a-t-il déclaré.

Sara Osculati, chef de la marque et responsable produit de Thélios, a déclaré que la première collection s’appuiera sur les « codes de signature emblématiques de Givenchy tels que l’emblème 4G ».

La nouvelle ligne de lunettes a été conçue par le directeur créatif Matthew Williams “pour se fondre parfaitement dans l’offre globale de produits de la maison et pour offrir un total look Givenchy parfait”, a déclaré Osculati, qui a décrit la marque comme “la quintessence de l’élégance parisienne contemporaine”.

Williams, qui s’est fait un nom en tant que directeur créatif de Lady Gaga et est le créateur de son label 1017 Alyx 9SM, a rejoint Givenchy en juin 2020, succédant à Clare Waight Keller. Le créateur né à Chicago, septième couturier de la maison française et leader incontournable de la scène streetwear de luxe, a apporté une vision pointue à Givenchy et a revisité et mis en valeur l’emblème 4G de la marque dans ses créations.

Comme indiqué, Williams a découvert l’emblème 4G, présent dans les collections depuis l’époque du fondateur Hubert de Givenchy, lors d’une fouille dans les archives, le repérant comme un motif répétitif sur un tapis dans une boutique. Par exemple, Williams a dévoilé un nouveau sac 4G à poignée en chaîne qui a fait ses débuts en décembre dans le cadre de la collection pré-automne 2021.

S’appuyant sur la forte identité de marque de Givenchy et le savoir-faire de Thélios dans la lunetterie de luxe, la société française envisage d’élargir encore sa catégorie lunettes avec ce partenariat.

Les lunettes Givenchy étaient auparavant produites et distribuées par Safilo.

La première collection sera distribuée dans les boutiques Givenchy, sur givenchy.com, et dans le réseau très sélectif de détaillants et opticiens Thélios dans le monde.

Le siège de Thélios à Longarone, en Italie. Pol Baril

Thélios a démarré ses activités en 2018, une joint-venture entre LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, qui détient 51% du capital, le lunetier italien Marcolin détenant le reste. LVMH détient également une participation de 10 % dans Marcolin.

Depuis sa création, Thélios s’est développé pour produire et distribuer des collections de lunettes pour Céline ; Loewe ; Kenzo ; Fenty; Fred ; Berluti; Stella McCartney et Rimowa. Thélios produit également une nouvelle marque pour hommes appelée 9.81, référence à la constante universelle de la gravité (9,81 Newtons).

L’année 2021 a vu l’arrivée de Dior en janvier dernier, et Fendi en juillet, s’inclinant pour l’automne 2021. Le consensus général est que Thélios produira progressivement des collections de lunettes pour la plupart sinon toutes les marques sous l’égide de LVMH. Thélios produit également en partie pour Louis Vuitton, dont les lunettes ne sont vendues que dans ses propres boutiques.

Thélios emploie 800 personnes, dont 600 en Italie et la production s’étend sur plus de 194 400 pieds carrés.

L’usine ultramoderne de Longarone, à une heure de route de Venise et du principal centre de lunettes en Italie, a été inaugurée en 2018.

Son ancien PDG Giovanni Zoppas est parti en mai pour rejoindre Tecnica Group, spécialisé dans les chaussures de plein air et les équipements de ski, et son successeur n’a pas encore été nommé.