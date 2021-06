Gizelle Bryant révèle qu’elle et le pasteur Jamal Bryant ont appelé à démissionner … à nouveau [VIDEO] ⋆ 10z viral

Gizelle Bryant et sa famille, le pasteur Bryant

* Étoile «Real Housewives of Potomac» Gizelle Bryant a révélé que le frisson est enfin passé entre elle et son ex pasteur Jamal Bryant.

Gazelle a fait l’annonce lors d’une apparition sur The Breakfast Club, avec sa co-star RHOP Robyn Dixon. Les Bryants ont divorcé en 2009 à cause de l’infidélité présumée de Jamal, et il y a eu des chuchotements selon lesquels les deux se sont réunis pour raviver l’amour uniquement pour le bien de la série de téléréalité RHOP.

«Nous travaillions pour que nous nous remettions ensemble… mais il vit à Atlanta [and] Je vis dans le Maryland… avec la pandémie, nous venons de réaliser que ce n’est pas le bon moment », a révélé Gizelle, ajoutant que« cela ne fonctionnera tout simplement pas ».

Bryant a souligné que le père de ses trois filles «sera toujours dans ma vie».

«Nous sommes dans la vie de l’autre depuis 25 ans. C’est l’un de mes meilleurs amis [and] Moi à lui. Je ne connais personne plus que je ne connais Jamal Bryant », a-t-elle déclaré. “Non, nous ne sommes pas ensemble, mais oui, nous sommes toujours dans la vie de l’autre.”

Regardez-la raconter via le clip ci-dessous.

De retour en décembre, lors d’un épisode de la spéciale retrouvailles du RHOP, co-star Monique Samuels a répondu à la rumeur selon laquelle Jamal et son ex-femme «faisaient semblant» d’être à nouveau ensemble pour le plaisir de la série, qualifiant leur relation d ‘«arrangement» commercial. Elle a également demandé s’il était vrai que le pasteur avait eu un bébé avec une autre femme avec Gizelle.

Jamal a riposté sur Monique, affirmant qu’elle l’avait diffamé dans l’émission et il avait émis une lettre de cessation et de désistement – obtenue par TMZ – l’accusant de «diffuser de manière malveillante des informations inexactes et sans fondement» à la télévision.

Selon la lettre de Bryant… il a menacé de la poursuivre en justice si elle ne lui assurait pas qu’elle arrêterait de faire des déclarations sauvages et fausses sur sa vie personnelle. Monique a répondu, disant qu’elle “a une preuve irréfutable de votre conduite sexuelle flagrante avec une femme que vous voyez depuis huit ans, ainsi qu’avec d’autres.”

Son mari, ancien joueur de la NFL Chris Samuels, a également applaudi le pasteur Bryant avec une lettre de cesser et de s’abstenir, affirmant que Bryant répandait des mensonges sur le fait qu’il avait CTE, qu’il avait trompé sa femme et agressé verbalement une autre femme, par TMZ.

La saison 6 de RHOP devrait débuter cet été.