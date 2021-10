Gizelle Bryant révèle une mise à jour majeure sur l’avenir de sa fille

Gizelle Bryant est une maman fière. La star de Real Housewives of Potomac est la mère de trois filles, Grace et les jumeaux Angel et Adore, qu’elle partage avec son ex, le méga pasteur Jamal Bryant. Les filles ont été présentées dans la série depuis la saison 1 et grandissent magnifiquement. La lutte de Bryant pour profiter de Grace, maintenant âgée de 16 ans, qui grandit jusqu’à l’âge adulte a été largement documentée cette saison. Grace a même un confessionnal commun avec Bryant.

Le parcours de conduite de Grace a été relaté cette saison. Bryant a également eu des discussions avec Grace au sujet de son choix de la bonne université. Maintenant, il semble que Grace soit prête à le faire. Bryant a récemment partagé sur sa page Instagram que Grace était actuellement en tournée universitaire dans des collèges et universités historiquement noirs à travers le pays. Bryant elle-même est diplômée de l’Université de Hampton et s’est engagée avec la sororité entièrement noire, Alpha Kappa Alpha.

« La tournée universitaire de Grace a officiellement commencé avec @famu_1887 », a écrit Bryant en légende d’une série de photos avec ses filles et son père. « Honoré de passer du temps avec le président @thatsonlarry1887 et @rattlervp le vice-président. Ils ont tout mis en œuvre pour mes GracieCakes. Où devrions-nous faire la prochaine tournée ?? » Lors d’une visite à Flordia A&M, la mère et la fille du quad ont profité d’un match de football.

Bryant a été ouverte sur sa proximité avec ses filles. Elle a divorcé de Jamal alors que les filles n’avaient que 2 et 1 ans. Depuis lors, elle s’est donné pour priorité de guider ses filles et, espérons-le, de les empêcher de commettre les mêmes erreurs qu’elle. Une chose que Bryant veut plus que tout pour ses filles, c’est l’indépendance. Elle a réfléchi à son mariage avec Jamal et regrette de vivre dans son ombre. Elle a révélé lors de son podcast Reasonably Shady qu’elle avait signé un contrat de mariage avant leur mariage et avait dû se battre pour les finances de leur divorce.