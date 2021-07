GKIDS acquiert les droits nord-américains du futur garçon de Miyazaki, Conan ⋆ .

in

GKIDS a annoncé jeudi avoir acquis les droits de distribution nord-américains de Futur garçon Conan, le premier film de Hayao Miyazaki.

La série, qui a fait ses débuts en 1978, a été produite par Nippon Animation et sera publiée par GKIDS fin 2021. L’acquisition marque également la première fois que la série de 26 épisodes sera disponible en Amérique du Nord, avec une nouvelle restauration 4K disponible aux côtés une toute nouvelle version doublée en anglais également.

Futur garçon Conan raconte l’histoire d’un monde qui a été détruit par des tremblements de terre et des raz-de-marée. Conan est né dans ce monde 20 ans plus tard sur une île isolée et élevé par son grand-père adoptif. Cependant, sa vie change à jamais lorsqu’une mystérieuse fille nommée Lana se lave à terre, poursuivie par des agents obscurs qui cherchent à l’utiliser dans un nouveau stratagème pour contrôler ce qui reste du monde.

Pour plus d’informations sur la sortie prochaine de Futur garçon Conan, assurez-vous de rester à l’écoute des mises à jour de GKIDS et gardez un œil sur la toute nouvelle restauration 4K plus tard cette année.