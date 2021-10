Gladbach remporte une victoire sans précédent

Le Borussia Mönchengladbach d’Adi Hütter a remporté une victoire historique (5-0) contre le Bayern en seizièmes de finale du DFB Pokal avec des buts de Koné, Bensebaini (2) et Embolo (2). Malgré l’autorité bavaroise et le favoritisme dans toutes les compétitions, l’équipe a montré de nombreuses lacunes défensives et enregistré leur pire défaite de toute l’histoire de la compétition.

Le Julian Nagelsmann, venu de battre Leverkusen, Benfica et Hoffenheim, ils ont fait une main surprenante dans le tournoi de la coupe, où la saison dernière ils ont chuté au deuxième tour après avoir échoué à vaincre Holstein Kiel aux tirs au but. Au-delà d’être la pire défaite de l’histoire du tournoi, ils n’ont pas encaissé cinq buts ou plus depuis décembre 1978 (1-7 contre Fortuna Düsseldorf en Bundesliga).

1978 – Le Bayern Munich a perdu un match d’au moins cinq buts d’avance pour la première fois depuis décembre 1978, il y a 43 ans, contre le Fortuna Düsseldorf en Bundesliga (1-7). Stupéfaction. #BMGFCB pic.twitter.com/hqaT5D1czf – OptaJean (@OptaJean) 27 octobre 2021

L’équipe bavaroise a de nouveau été éliminée au deuxième tour du DFB Pokal pour la deuxième fois consécutive et c’est la première fois depuis 1996. À l’époque, le Bayern a succombé à Vestenbergsgreuth (1994/95) et Fortuna Düsseldorf (1995/96). Malgré cela, C’est toujours le club qui l’a remporté le plus de fois de loin avec un total de 20 titres. Le deuxième plus grand succès est Brême avec six.

Bundesliga et Ligue des champions, les priorités

La chute du Bayern en huitièmes de finale du DFB Pokal leur laisse avec la Bundesliga et la Ligue des champions comme les deux seuls titres auxquels aspire l’équipe de Julian Nagelsmann cette saison, où, en plus, ils font partie des grands favoris.. En tant que champions en titre de Bundesliga et champions de la Ligue des champions 2020, les Bavarois ont une excellente équipe.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’équipe bavaroise a remporté chaque édition de la Bundesliga depuis la saison 2012/13 et est l’un des grands candidats pour répéter le titre: Ce début de saison a fait du Bayer Leverkusen et surtout du Borussia Dortmund les grands prétendants. En Ligue des champions, en revanche, il fait partie des favoris avec le PSG, Manchester City et Chelsea..