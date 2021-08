Gladbach vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, crise de blessure à l’arrière, et plus encore !

Cela fait environ deux mois depuis la fin de l’Euro, et l’attente a été atroce. Cependant, la Bundesliga est enfin de retour, le Bayern Munich ouvrant la saison contre le Borussia Mönchengladbach au Borussia Park vendredi. Ce sera le premier match officiel de Julian Nagelsmann en charge de der Rekordmeister, et il fait face à un test vraiment sévère contre les Foals.

Nouvelles de l’équipe

Ce n’est jamais bon signe quand vous avez une crise de blessure avant même le début de la saison. Le principal absent à la une est Banjamin Pavard, qui manquera les quatre prochaines semaines environ en raison d’une blessure aux ligaments de la cheville. Les arrières gauches Omar Richards (pied) et Lucas Hernandez (genou) manqueront également le match, mais ils sont beaucoup plus proches de la forme physique que Pavard.

Le milieu de terrain Marc Roca est également absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville, tandis que l’arrière gauche Alphonso Davies est de retour à l’entraînement – ​​l’entraîneur dit qu’il peut commencer, mais pas jouer 90 minutes complètes. Enfin, l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting fait un doute pour le jeu avec des problèmes de dos. On dirait que le travail de porter le club l’a finalement rattrapé.

️ @J__Nagelsmann sur les adversaires : “Gladbach a une équipe forte et ambitieuse. C’est un adversaire difficile contre qui ouvrir la saison. Chaque équipe a cette motivation supplémentaire face au Bayern. Tout le monde veut nous empêcher de remporter notre dixième titre consécutif.” #BMGFCB pic.twitter.com/fRN2lzuyz8 – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 12 août 2021

Avec tout cela à l’esprit, quel genre de programmation Nagelsmann ira-t-il choisir ? En supposant que sa santé mentale reste intacte, il n’y aura PAS de retour trois – un 4-2-3-1 standard est toujours le meilleur pari du Bayern pour le moment. Robert Lewandowski commencera en haut avec Thomas Muller jouant derrière lui à la position #10, flanqué de Kingsley Coman et Leroy Sane sur les ailes. Serge Gnabry et Jamal Musiala pourraient également être des options pour l’aile, en fonction de la décision de l’entraîneur.

Leon Goretzka et Joshua Kimmich sont heureusement tous les deux en forme pour le moment, ils peuvent donc commencer ensemble au milieu de terrain. Certains pourraient suggérer de déplacer Kimmich à l’arrière droit pour couvrir l’absence de Pavard. À cela, je dis – attendez qu’il signe la prolongation du contrat.

Kimmich est un joueur d’équipe et se déplacera certainement là où l’entraîneur aura besoin de lui, mais ne poussons pas notre chance avec l’un des joueurs les plus importants du Bayern. Gardez Josh heureux s’il vous plaît. De plus, ce n’est pas comme si quelqu’un pouvait prendre ses fonctions au milieu de terrain. Roca est blessé et Torben Rhein n’a aucune expérience à ce niveau.

La défense va être le plus gros casse-tête de Nagelsmann pour ce match. L’entraîneur n’aura peut-être pas d’autre choix que de commencer Alphonso Davies à l’arrière gauche et de le remplacer par Josip Stanisic à la 60e minute. Le Bayern doit s’inquiéter d’affronter le Borussia Dortmund en milieu de semaine après ce match, donc préserver l’endurance du Canadien (et sa cheville nouvellement guérie) devrait être en tête de l’agenda de Nagelsmann.

Pour la défense centrale, la nouvelle recrue Dayot Upamecano fera presque sûrement ses débuts en compétition pour le club, jumelé au précoce Tanguy Nianzou. Les deux Français ont formé un couple solide pendant la pré-saison, et ils sont vraiment les deux seuls défenseurs à avoir un entraînement de match avant ce match. Leur partenariat sera crucial pour tenir les attaquants de Gladbach à distance, surtout compte tenu de l’état précaire des arrières latéraux du Bayern en ce moment.

L’arrière droit est la partie la plus problématique de la gamme en ce moment, car les options ne sont tout simplement pas assez bonnes. Buona Sarr est MAUVAIS. Le commencer, c’est comme commencer avec un handicap de trois buts. Josip Stanisic a de l’expérience à RB, mais a joué exclusivement à LB pendant la pré-saison, et il pourrait être nécessaire pour remplacer Alphonso Davies. Il ne reste que Niklas Sule et Chris Richards, tous deux défenseurs centraux naturels.

Sule est probablement le meilleur pari de Nagelsmann pour le moment, car il a montré la saison dernière qu’il peut être une option solide à l’arrière droit et dribbler autour de l’adversaire comme s’il était Ronaldinho. Pourtant, cela fait un moment qu’il n’a pas joué et il est aux prises avec des problèmes de forme physique depuis des mois maintenant. Ce sera un pari, mais si j’étais l’entraîneur, j’irais avec le grand homme.

Bien sûr, si tout le reste échoue, vous avez Manuel Neuer dans le but. Cette saison doit être étrange pour lui – non seulement il est capitaine de l’équipe, mais il est aussi plus âgé que l’entraîneur. Son leadership sera plus important que jamais.

Voici donc à quoi devrait ressembler le Bayern face à Gladbach demain :