Gladbach vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, Lucas est-il encore en prison, et plus encore !

Alors que le Bayern Munich est sans aucun doute la meilleure équipe d’Allemagne, le DFB Pokal n’est pas une compétition à prendre à la légère. Au cours des cinq dernières années, les Bavarois n’ont remporté la compétition que deux fois. L’année dernière a été particulièrement humiliante, avec une équipe du Bayern épuisée qui a été éliminée par la 2e division Holstein Kiel dès le deuxième tour.

Julian Nagelsmann voudra aller plus loin dans le tournoi que son prédécesseur, et pour cela, il doit dépasser le Borussia Mönchengladbach. Cependant, les Foals ont un excellent bilan contre le Bayern ces dernières années, ce qui en fait les adversaires les plus menaçants possibles à ce stade de la compétition.

Nouvelles de l’équipe

Pas beaucoup de blessures, mais beaucoup de choses étranges se passent au Bayern en ce moment. Tout d’abord, Lucas Hernandez pourrait devoir aller en prison jeudi. Étant donné que le match a lieu mercredi, cela signifie qu’il est à peine disponible pour la sélection, mais qu’il devra peut-être monter dans un jet une fois à temps plein. Deuxièmement, Julian Nagelsmann n’est toujours pas disponible pour le jeu – il est toujours en quarantaine après avoir été testé positif pour Covid-19.

La bonne nouvelle est qu’au moins Alphonso Davies et Leon Goretzka sont en forme et de retour à l’entraînement. Leur retour donne un gros coup de pouce à cette équipe du Bayern.

Alors, à quoi ressemblera le onze de départ ? Eh bien, attendez-vous à une formation très sûre de Nagelsmann et Toppmoller – Robert Lewandowski et Thomas Muller en haut, soutenus par Serge Gnabry en forme à droite et Leroy Sane reposé à gauche. Ces quatre joueurs jouent tous un bien meilleur football que lors de la dernière rencontre de Gladbach avec le Bayern, alors j’espère qu’ils marqueront de beaux buts demain.

Le milieu de terrain est gravé dans le marbre, fondamentalement. Leon Goretzka reviendra dans l’alignement aux dépens de Marcel Sabitzer, tandis que Joshua Kimmich débutera à sa place habituelle au milieu de terrain défensif. Aucun des autres mids ne semble avoir la confiance de Nagelsmann pour le moment, alors ne vous attendez pas à ce que de nouveaux noms jouent à moins d’une blessure inattendue.

En défense, Alphonso Davies remplacera probablement Omar Richards, tandis que Lucas Hernandez pourrait être autorisé à s’asseoir. Il ne le montre peut-être pas, mais le Français subit probablement beaucoup de pression psychologique en ce moment, alors peut-être que le faire participer à un jeu Pokal à gagner ne serait pas une bonne idée. Dayot Upamecano et Niklas Sule peuvent se débrouiller au centre, tandis que Benjamin Pavard peut s’attendre à son troisième départ consécutif à l’arrière droit. Si tout le reste échoue, au moins il y a toujours Manuel Neuer.

Alors, voici à quoi devrait ressembler le onze de départ demain :

Nous avons fait un podcast en édition spéciale pour deux personnes présentant ce jeu en avant-première ! Pourquoi ne pas écouter ? Voici ce qui a été discuté :

Nos réflexions générales sur le matchup. Un aperçu de la forme de Gladbach, y compris les échecs tactiques de l’entraîneur Adi Hutter. Pourquoi Yann Sommer nous fait encore peur. Les manières spécifiques dont BMG peut nuire au Bayern Munich. Gladbach ciblera-t-il à nouveau Alphonso Davies ? Expliquer pourquoi Gladbach vs Bayern est comme un Togekiss vs Garchomp (Nintendo s’il vous plaît ne nous poursuivez pas). Que se passe-t-il avec Florian Neuhaus ? Quel joueur de Gladbach voulons-nous voir au Bayern (pas Neuhaus). Une prédiction de score pour le match.

