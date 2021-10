Gladbach vs Bayern Munich: couverture complète DFB Pokal 2021/22

C’est l’heure du DFB Pokal et le Bayern Munich doit dépasser le Borussia Mönchengladbach s’il veut passer au 3e tour. Habituellement, ce serait une formalité, étant donné à quel point les Foals ont été horribles dans la ligue cette saison – MAIS ils ont déjà pris des points au Bayern, et le club sera sans entraîneur Julian Nagelsmann pendant toute la durée de la rencontre.

Après la débâcle de la saison dernière contre Holstein Kiel, vous pouvez être sûr que tout le monde au club prend ce match très au sérieux. L’entraîneur adjoint Dino Topppoller a entraîné les gars selon les instructions de Nagelsmann, et l’équipe est en bien meilleure forme que la dernière fois qu’elle a affronté Gladbach. Pourtant, les Foals ont tendance à surprendre le Bayern le plus souvent, ce qui pourrait produire une égalité intrigante.

