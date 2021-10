Gladbach vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Le DFB Pokal est de RETOUR ! Le deuxième tour serait généralement une formalité pour une équipe comme le Bayern Munich, qui s’attendrait normalement à affronter une division inférieure. Mais la saison dernière, même cette équipe de division inférieure a réussi à les éliminer, ce qui mettra probablement l’équipe en garde pour une seconde fois. Car si une équipe peut bouleverser à ce stade, c’est bien le Borussia Mönchengladbach.

Julian Nagelsmann a une équipe plus ou moins en forme pour ce match, ce qui est ironique puisque l’entraîneur lui-même le manquera en raison de la quarantaine. Alphonso Davies et Leon Goretzka sont tous deux de retour, et ils seront rejoints par Robert Lewandowski, Thomas Muller, Leroy Sane et co. qui sont tous en bonne forme et impatients de battre les Foals cette saison. Pourtant, c’est le Pokal et tout peut arriver.

C’est l’heure du Bayern.

Pourquoi ne pas écouter notre podcast en attendant le match ? Voici:

Informations sur le match

Emplacement: Parc du Borussia, Mönchengladbach, Allemagne

Temps: 20h45 heure locale, 14h45 HNE

Télévision/diffusion : Youtube, ESPN+, Trouvez votre pays

