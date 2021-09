Gladiator 2 va de l’avant et commencera à tourner étonnamment bientôt

Ridley Scott a réalisé plus que quelques trésors cinématographiques au cours de son illustre carrière. D’Alien et Thelma et Louise à American Gangster et The Martian, il a produit des œuvres qui résisteront à l’épreuve du temps. Bien sûr, un film pour lequel il reçoit des éloges particuliers est son épopée historique de 2000, Gladiator. Les fans espèrent depuis longtemps une suite au film primé aux Oscars, même si, au fil des ans, le projet aurait connu son lot de démarrages et d’arrêts. Mais Scott a maintenant indiqué que le film avance effectivement et que la production pourrait commencer plus tôt que vous ne le pensez.