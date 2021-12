Gladys Knight est antérieur à Marvin Gaye

L’histoire mouvementée de « I Heard It Through The Grapevine » en est une qui se termine toujours par Marvin Gaye comme punchline. Pour un classique aussi indélébile dans les annales de la musique soul, c’est tout à fait normal.

Mais comme nous documenter ailleurs, la chanson de Norman Whitfield/Barrett Strong avait connu quelques incarnations avant que Marvin ne se l’approprie. Sans compter qu’il avait déjà été un R&B n°1. Le 2 décembre 1967, cette distinction a été accordée à l’interprétation passionnante de Motown de « Vigne » par Gladys Knight et les pépins.

Le premier enregistrement de la chanson, par les miracles, était à l’été 1966, mais il n’a même pas été jugé digne d’être publié. Ensuite, Gaye a tenté sa chance pour la première fois, mais l’enthousiasme de Whitfield pour la prise n’a pas été égalé par celui de Berry Gordy, ce qui est également resté dans les coffres. Le chapitre suivant était pour Whitfield, non seulement un auteur-compositeur clé mais de plus en plus un producteur d’influence à la Motown, pour essayer la chanson sur Gladys and the Pips.

Le groupe avait été classé au sommet des charts R&B et au top 10 de la pop américaine dès 1961, alors que Knight n’avait que 17 ans, avec « Every Beat Of My Heart ». Ce succès de Vee-Jay a été suivi d’un autre succès soul dans le Top 3, cette fois sur Fury, avec « Letter Full Of Tears », après quoi il y avait un écart jusqu’en 1964 pour leur prochain gagnant, sur le label Maxx, avec « Giving Up. »

1967 a été une année record pour Knight and the Pips à Motown. En mai, Whitfield les a enregistrés sur sa co-écriture avec Eddie Holland, « Everybody Needs Love », un numéro de Motown très voyagé enregistré pour la première fois par Mary Wells en 1964. La lecture de The Pips s’est hissée au troisième rang du R&B.

Norman est ensuite retourné en studio avec Knight et le groupe familial pour enregistrer leur version de « Grapevine » juste au moment où « Everybody » sortait, et était heureux qu’il l’ait fait. Les résultats ont été scintillants, avec la voix principale urgente de Gladys parfaitement en phase avec les chœurs des Pips et la double percussion propulsive, à la fois par Uriel Jones à la batterie et Benny Benjamin aux cymbales.

Le morceau est entré dans les listes R&B fin octobre et a atteint la première place du palmarès Billboard début décembre, y restant jusqu’à la nouvelle année, au cours d’un règne de six semaines. Il s’est également rapproché du sommet du palmarès pop, passant trois semaines au n ° 2, maintenu en tête par d’abord « Daydream Believer » des Monkees, puis Les Beatles‘ « Bonjour au revoir. »

« Ce n’était pas seulement un record pour nous », a écrit Knight dans son autobiographie, Entre chaque ligne de douleur et de gloire. « C’était un permis de travail, et le travail affluait vers nous. »

