Gladys Knight & The Pips dévoilent leur âme Motown

Gladys Knight and the Pips ont passé toute les années 1960 à polir leur réputation comme l’un des joyaux les plus lumineux de la couronne Motown. Alors que la décennie tournait, leur relation avec la société n’avait peut-être eu que trois ans environ, mais leurs normes émouvantes sont restées très élevées, comme le souligne l’éclat de la ballade dont nous nous souvenons aujourd’hui, leur dernier Motown R&B No.1 « Si j’étais ta femme. »

Après une première percée sur Vee-Jay en 1961 avec « Every Beat Of My Heart », le groupe familial d’Atlanta a conféré à l’empire de Berry Gordy une succession d’enregistrements glorieux. Ils comprenaient la pré-Marvin Gaye, 1967 Version n°1 de « I Heard It Through The Grapevine » et de nombreux autres grands succès R&B et crossover, dont « The End Of Our Road », « The Nitty Gritty » et « Train de l’amitié ».

1970 avait déjà offert à Knight and the Pips un succès dans le Top 3 via « You Need Love Like I Do (Don’t You) ». Puis une chanson qui s’inscrivait dans l’essor alors actuel du mouvement Women’s Lib est arrivée à leur porte de manière détournée. « If I Were Your Woman » était une ballade émouvante écrite par la compositrice prolifique Pam Sawyer et l’écrivain-artiste Gloria Jones, mieux connue pour sa version originale (et l’hymne Northern Soul) de « Tainted Love » (et, plus tard, pour être Marc partenaire de Bolan).

La piste d’accompagnement de « Woman » a été enregistrée en février 1970 et Jones a ajouté une démo vocale quelques semaines plus tard. Lorsque, comme le raconte The Complete Motown Singles Vol.10, ils l’ont apporté à l’ingénieur-producteur Clay McMurray, son premier choix pour le couper était Sondra « Blinky » Williams, et son deuxième les Suprêmes, puis s’habituer à la vie sans Diana Ross.

L’homme qui a dirigé la chanson dans la direction de Knight était Norman Whitfield, qui produisait et (avec Barrett Strong) co-écrivait les succès du groupe à l’époque. Le sentiment lyrique était, au début, un peu trop strident au goût de la chanteuse, mais heureusement, elle a cédé. Avec sa performance vocale effrayante et les Pips toujours aussi émouvants, la chanson est entrée dans les charts R&B le 8 novembre 1970.

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Lors de l’enquête du 23 janvier, la chanson a grimpé au sommet pour devenir la deuxième Motown du groupe, et la troisième au total, soul No.1. Il a reçu deux nominations aux Grammy. Les Supremes, pour leur part, ont pu enregistrer « If I Were Your Woman » en 1971, dans une version qui n’est sortie qu’en 2006 :

À ce moment-là, Stephanie Mills avait ramené la chanson dans le Top 20 R&B en 1988, la même année que George michael l’a interprété au Nelson Mandela Tribute Concert au stade de Wembley à Londres.

Achetez ou diffusez « If I Were Your Woman » sur l’album Gladys Knight and the Pips du même nom.