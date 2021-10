Glamyo Health nomme Rajat Kapoor ambassadeur de la marque

La nouvelle campagne numérique sera promue sur les plateformes over-the-top (OTT) et d’autres plateformes numériques

La startup de soins de santé Glamyo Health a choisi l’acteur Rajat Kapoor comme nouvel ambassadeur de sa marque. Kapoor, le nouveau visage de la marque, sera présent à travers des campagnes en ligne pour faire connaître les chirurgies électives. La nouvelle campagne numérique sera promue sur les plateformes over-the-top (OTT) et d’autres plateformes numériques. Selon un communiqué officiel, les campagnes numériques sont centrées sur les offres Glamyo Health, soulignant l’expérience chirurgicale sans tracas pour les patients.

Selon le Dr Preet Pal, co-fondateur de Glamyo Healthcare, l’acteur Rajat Kapoor signifie la confiance et fait appel à la classe moyenne ambitieuse de l’Inde. «Il s’agit d’une initiative prise dans le but d’informer la société dans son ensemble de l’inefficacité de la prestation de soins de santé existante en Inde. Chez Glamyo Health, nous gardons le patient au centre – en offrant aux chirurgiens les meilleurs et les plus expérimentés, les dernières technologies de pointe, une admission et une sortie sans tracas, des approbations d’assurance, pas de frais cachés et un EMI à coût nul. Afin de communiquer cela, nous avons sélectionné Rajat Kapoor », a ajouté Pal.

L’annonce survient juste après que Glamyo Health a levé 3 millions de dollars dans le cadre de la série A. Le cycle a été mené par Ananta Capital et avec la participation d’Agility Ventures, Udtara Ventures, We Founder Circle et Dexter Angels. Au moment de la levée de fonds, il a annoncé qu’il avait été témoin d’un TCAC d’environ. 35% au cours des 18 derniers mois. La startup a également révélé ses plans d’expansion et de marketing agressifs.

Glamyo Health a un plan pour passer de 10 villes à plus de 30 villes et travailler avec plus de 600 hôpitaux et 400 chirurgiens au cours des deux prochaines années, a déclaré Archit Garg, co-fondateur de Glamyo Health. « Notre nouvelle campagne ‘Surgery ka Naya address’ mettant en vedette Rajat Kapoor a pour mission d’atteindre un plus grand nombre de patients, sa présence aura certainement un impact énorme sur la marque et renforcera la confiance des patients », a ajouté Garg.

