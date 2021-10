Glance investit stratégiquement dans Collective Artists Network

Glance a conclu une joint-venture (JV) avec Collective Artists Network en juillet de cette année

La société Internet grand public Glance a réalisé un investissement stratégique dans Collective Artists Network, un réseau de gestion des talents et un marché de la culture pop. L’investissement non divulgué donnerait à Glance un accès stratégique à plusieurs créateurs et célébrités. Comme la société est déjà en discussions avancées pour des partenariats avec certaines de ces célébrités et créateurs, elle s’attend à ce que les collaborations aident à alimenter le contenu en direct sur l’écran de verrouillage Glance et à stimuler le commerce axé sur le divertissement sur Roposo. Selon Piyush Shah, co-fondateur, InMobi Group, président et directeur de l’exploitation, Glance, le contenu en direct et le commerce dirigés par les créateurs sont l’avenir du divertissement et du commerce électronique, et la société a l’intention d’être à l’avant-garde de cette évolution.

« Cet investissement stratégique dans Collective Artists Network est un pas dans cette direction et nous permet de forger des synergies significatives et à long terme au sein de l’écosystème des créateurs. Notre vision est de permettre aux créateurs de passer du statut de simple artiste à celui de « créateur-entrepreneur » ; que ce soit via du contenu de divertissement en direct ou via une variété d’avenues commerciales lucratives, à la fois sur Glance et Roposo », a déclaré Shah.

Glance a conclu une coentreprise (JV) avec Collective Artists Network en juillet de cette année. La société JV, Glance Collective, co-crée des marques grand public avec plusieurs célébrités et créateurs. Désormais, les partenaires sont bien positionnés dans l’économie florissante des créateurs de l’Inde grâce à l’échelle, à la technologie et aux capacités de monétisation de Glance et Roposo, et aux talents d’accès de Collective dans les secteurs du cinéma, de l’OTT, de la télévision, de la musique, du sport, du numérique et des industries régionales, a déclaré Glance dans une déclaration.

« Avec la fusion des mondes du contenu et du commerce, les célébrités et les créateurs recherchent de plus en plus de nouvelles voies de croissance et souhaitent s’associer à des plates-formes qui non seulement ont une échelle, mais offrent également de grandes opportunités économiques. Glance et Collective s’engagent à construire une économie durable pour les créateurs, dans laquelle ils peuvent devenir partenaires et entrepreneurs. Il s’agit d’un partenariat innovant dans notre entreprise et avec l’échelle de Glance et notre vaste réseau, cela offrira une opportunité importante pour l’écosystème des créateurs », a déclaré Vijay Subramaniam, PDG du groupe et fondateur, Collective Artists Network.

