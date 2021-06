Glance, propriété d’InMobi, acquiert Shop101

Le commerce en direct tente de reproduire la facilité des achats physiques sur les plateformes numériques, permettant aux acheteurs d’interagir avec les endosseurs de la marque et de commander des produits en temps réel.

Glance, une plate-forme de découverte de contenu basée sur un écran de verrouillage et propriétaire de la courte application vidéo Roposo, acquiert la plate-forme de commerce électronique Shop101 alors qu’elle cherche à faire son incursion dans le commerce en direct dirigé par des célébrités et des influenceurs.

Glance n’a pas divulgué les détails financiers de l’accord.

Avec Shop101 à bord, Glance et Roposo auront accès à une plate-forme technologique de commerce électronique établie, à une infrastructure complète de chaîne d’approvisionnement et à la base de talents nécessaires pour créer la plate-forme de commerce axée sur les célébrités et les influenceurs, a déclaré la société appartenant à InMobi dans un communiqué. le lundi.

Les analystes de RedSeer Consulting s’attendent à ce que le segment du commerce en direct en Inde enregistre une valeur brute des marchandises (GMV) de 4 à 5 milliards de dollars d’ici 2025. On estime que le contenu abrégé à lui seul stimulera le commerce en direct jusqu’à 2,5 à 3 milliards de dollars en GMV d’ici 2025. De toutes les catégories, la mode, la beauté et les soins personnels (BPC) contribueront conjointement à l’essentiel du GMV, ont-ils déclaré.

L’acquisition intervient près de six mois après que Glance se soit transformé en licorne avec un financement de 145 millions de dollars de Google et Mithril Capital.

Shop101, fondée par Abhinav Jain, Aditya Gupta et Kalpak Chhajed en 2015, est une start-up de commerce social qui aide des particuliers comme les ménagères et les étudiants à devenir entrepreneurs et à gagner de l’argent en revendant des produits répertoriés sur le marché par des fournisseurs vérifiés. La société prétend avoir un réseau de 10 millions de revendeurs et 10 000 partenaires fournisseurs au service des clients dans plus de 2 000 villes à travers le pays. La société est soutenue par Vy Capital, Stellaris Venture Partners, Unilever Ventures et Kalaari Capital.

Les fournisseurs de Shop101 peuvent tirer parti de la base d’utilisateurs actifs quotidiens de Glance de plus de 125 millions pour développer leurs activités.

« En tant que leaders dans le domaine du contenu mobile, Glance et Roposo perturbent la façon dont les utilisateurs créent, découvrent et consomment du contenu, ce qui en fait les plates-formes préférées pour les célébrités et les créateurs de premier plan pour se connecter avec leur public. Avec l’ajout de Shop101, nous visons à faire de ces plates-formes les meilleures destinations d’achat pour des millions d’utilisateurs également », a déclaré Piyush Shah, co-fondateur d’InMobi Group et président et directeur général de Glance.

En Chine, le modèle de commerce en direct représente plus de 20 % des ventes totales du commerce électronique. Le commerce en direct tente de reproduire la facilité des achats physiques sur les plateformes numériques, permettant aux acheteurs d’interagir avec les endosseurs de la marque et de commander des produits en temps réel.

