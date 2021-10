Glance signe un partenariat avec Realme pour fournir le contenu de l’écran de verrouillage

Les utilisateurs de Realme en Inde pourront accéder au service de diffusion en direct de Glance, Glance Game Center

La plate-forme de contenu pour écran de verrouillage Glance s’est associée à Realme pour alimenter l’écran de verrouillage de ses smartphones en Inde et en Indonésie. Le partenariat devrait apporter une expérience de contenu personnalisé de haute qualité sur l’écran de verrouillage pour les utilisateurs de Realme. Le contenu sera disponible dans plusieurs langues et catégories. De plus, les utilisateurs de Realme en Inde pourront accéder au service de diffusion en direct de Glance, ainsi qu’à Glance Game Center qui propose de multiples fonctionnalités telles que le goût et le partage du contenu de l’écran de verrouillage avec des amis via des services de messagerie.

« Glance a été le pionnier de l’utilisation de l’écran de verrouillage comme plate-forme de découverte de contenu, offrant aux utilisateurs certains des meilleurs contenus d’infodivertissement et en direct sur Internet. Chez Realme, nous nous engageons à fournir à nos utilisateurs les expériences les plus récentes et les plus premium disponibles sur le marché. Nous pensons que la proposition Glance de contenu en direct, tendance, 24h/24 et 7j/7 sur écran de verrouillage sera un véritable différenciateur pour nos appareils », a déclaré Francis Wong, directeur marketing de Realme, Inde.

Glance sera déployé sur environ 30 millions de ses smartphones en Inde et sept millions en Indonésie, d’ici la fin de l’année civile 2022, selon les estimations de Realme, a indiqué la société dans un communiqué. Alors que Glance, une filiale non consolidée d’InMobi, prétend avoir plus de 150 millions d’utilisateurs actifs en Inde et 25 millions en Asie du Sud-Est, le partenariat devrait renforcer davantage ses utilisateurs actifs.

« Realme est l’une des marques de téléphones intelligents à la croissance la plus rapide en Inde et en Asie du Sud-Est, avec une gamme de produits à la pointe de la technologie, allant de l’entrée aux catégories premium. Il est particulièrement populaire parmi les jeunes, qui constituent la majorité de la base d’utilisateurs de Glance. Compte tenu de ses atouts démographiques et technologiques, nous pensons que realme est un excellent partenaire pour nous permettre de poursuivre nos avancées sur ces marchés », a déclaré Aditya Goyal, vice-président et directeur général des partenariats de distribution stratégiques chez Glance.

Lire aussi : L&K Saatchi & Saatchi remporte un mandat de création intégrée pour Jindal Steel and Power Limited

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.