Glasgow fait face à un nouveau verrouillage: les cas ont augmenté au cours des 7 derniers jours pour déclencher la limite de niveau 4 de Sturgeon | UK | Nouvelles

Selon les derniers chiffres de Public Health Scotland, le taux moyen de cas sur sept jours à Glasgow est passé à 133,3 cas pour 100 000 habitants. Ceci est basé sur des personnes qui ont été testées entre le 14 et le 20 mai.

Cela vient au milieu des inquiétudes concernant la nouvelle variante indienne de covid, qui serait à l’origine d’une épidémie dans le sud.

Le chiffre n’est pas trop éloigné des 150 cas par seuil pour lesquels une autorité locale en Écosse est susceptible de se retrouver sous des restrictions de verrouillage de niveau quatre, conformément au dernier cadre stratégique du gouvernement écossais qui a été révisé en mars de cette année.

La ville pourrait être plongée dans le seuil de verrouillage de niveau 4 si les cas continuent d’augmenter.

Cela signifierait que les établissements d’accueil de la ville devraient à nouveau fermer et seuls les magasins essentiels seraient autorisés à rester ouverts.

Si la ville est déplacée au niveau 4, cela signifierait que des services de contact rapproché (sauf pour les coiffeurs et barbiers non mobiles), les gymnases et les piscines, les bibliothèques et toutes les attractions touristiques intérieures devraient fermer.

Les Glaswegiens seraient également interdits de voyager en dehors de la ville à moins qu’ils n’aient une «excuse raisonnable pour voyager», comme aller travailler.

Glasgow, tout comme le reste de l’Écosse, est passée aux restrictions de niveau 3 le 26 avril.

Cela vient après que le nouveau secrétaire à la Santé Humza Yousaf a déclaré qu’il comprenait pourquoi les Glaswegiens «se sentaient quelque peu découragés».

Il a déclaré aujourd’hui à BBC Radio Scotland: «C’est un équilibre vraiment difficile et je peux parfaitement comprendre pourquoi les gens de Glasgow se sentent quelque peu découragés.

“Mais je peux simplement vous donner une promesse et une assurance absolues – personne au gouvernement ne veut maintenir qui que ce soit sous aucune forme de restriction pendant une minute de plus que nécessaire.

«La raison pour laquelle nous avons pris les décisions concernant Glasgow est que nous estimons qu’elles sont absolument nécessaires pour contenir en particulier la nouvelle variante, la variante avril 02 du virus, que l’on pense être plus transmissible.

“Et si nous le contrôlons maintenant, cela signifie que nous espérons éviter de futurs verrouillages dans les mois à venir.”

