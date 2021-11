Glasgow marque un nouvel échec à s’engager dans un financement vert significatif pour les pays en développement

New Delhi a pris des engagements importants en termes de réduction de l’intensité carbone de l’économie et de développement des énergies renouvelables.

Les progrès réalisés lors de la CoP26 ont été, malheureusement, progressifs. Il ne s’agit pas de critiquer sommairement le Pacte climatique de Glasgow, étant donné que certains objectifs ont été atteints. L’engagement envers l’objectif de 1,5°C d’ici 2100 survit (certains diraient à peine ainsi). La question du marché du carbone va être moins troublante : les pays peuvent désormais utiliser les crédits carbone hérités pour couvrir leurs premières contributions déterminées au niveau national pour lesquelles l’année cible pour la plupart des pays est 2025. Il s’agit d’un pionnier pour le marché du carbone dans le cadre de l’Accord de Paris, qui doit encore entrer en vigueur. En dehors de cela, plus de 140 pays se sont engagés à prendre des mesures importantes pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres. Ensemble, ils représentent 90 % des forêts tropicales humides du monde (puits de carbone critiques). Le point culminant est la signature du Brésil, sur fond des effets catastrophiques des décisions de l’administration Bolsonaro sur les forêts tropicales amazoniennes. Plus d’une centaine de pays ont également signé l’engagement entre les États-Unis et l’UE de réduire les émissions de méthane de 30 % d’un tiers d’ici 2030. Le méthane est environ 30 fois plus puissant que le dioxyde de carbone lorsqu’il s’agit de piéger la chaleur et représente actuellement 20 % de émissions mondiales de GES, après le dioxyde de carbone (70 %), bien qu’il se décompose beaucoup plus rapidement. À cet égard, c’est aussi un fruit à portée de main pour l’action climatique. Il y a d’autres points positifs dans les résultats de la CoP26.

Mais, alors même qu’un nouveau « pacte » a été annoncé, le monde reste désespérément hors cible ; à l’évidence, les ambitions peuvent régner plus haut que jamais, mais l’action et la détermination concomitantes font toujours défaut. Beaucoup ont soutenu que de tels accords sont toujours un sac mélangé, et certainement personne ne s’attendait à un consensus complet. Mais, avec le temps presque écoulé pour rester sur la voie du réchauffement de 1,5 °C – ce qui limiterait une grande partie des dommages auxquels le monde doit s’attendre avec même une voie de 2 °C – l’ambition semble simplement un bandeau de soie. Les pays n’ont pas tardé à se blâmer les uns les autres pour des attentes non réalisées, mais ils doivent se rappeler que la misère de l’action climatique sera partagée.

Les pays riches ont grandement déçu sur la responsabilité de financer l’action climatique dans le monde en développement. De plus, il n’y a même pas un murmure sur les émissions nettes négatives d’ici 2050, pour faire de la place aux impératifs de croissance des pays en développement. Ils n’ont pas réussi à livrer les 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour poursuivre la croissance verte ; les besoins estimés par les pays en développement sont de 1 000 milliards de dollars par an. Le Pacte de Glasgow exprime un profond regret à ce sujet et « exhorte les pays développés parties à atteindre pleinement l’objectif de 100 milliards de dollars de toute urgence et jusqu’en 2025 ». En ce qui concerne le financement de l’adaptation, une demande clé des pays les plus vulnérables, les pays riches ont seulement accepté de doubler le financement par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2025. À titre indicatif, à environ 15 milliards de dollars en 2019, le financement de l’adaptation ne représentait que 20 % de tous les flux de financement climatique. face au besoin estimé de 50 % pour financer l’adaptation à l’échelle mondiale.

New Delhi a pris des engagements importants, en termes de réduction de l’intensité carbone de l’économie et de développement des énergies renouvelables, en dehors d’une année cible nette zéro, en gardant à l’esprit ses besoins de croissance. Ainsi, personne ne devrait lui reprocher d’avoir demandé la « réduction progressive » du charbon au lieu de « la suppression progressive » dans l’accord final avec la Chine, l’Iran, le Venezuela et d’autres., Mais, il doit se séparer de la Chine à l’avenir, étant donné la responsabilité historique de la Chine en matière d’émissions, car son fardeau d’émissions par habitant dépasse également celui de l’Inde. L’Agence internationale de l’énergie a récemment énoncé toute l’ampleur de l’ambition nécessaire en matière d’action climatique mondiale. Personne ne s’attendait à ce que Glasgow en livre ne serait-ce qu’une partie, mais une comparaison avec les projections de l’AIE montre à quel point la somme des ambitions du pacte est frugale.

