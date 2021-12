Glass Animals, 070 Shake et plus en tête d’affiche du festival CRSSD

Le CRSSD Festival a annoncé son retour au Waterfront Park à San Diego, les 5 et 6 mars 2022. L’édition de cette année voit la scène dominée par les phénomènes indie-rock britanniques Animaux de verre, 070 Secouer, et Sofi Tukker.

La scène Ocean View est complétée par des talents croisés anglais SG Lewis, le chanteur et bassiste en plein essor Blu DeTiger, les artistes australiens Lastlings and Parcels, le groupe londonien optimiste Franc Moody, Chet Faker et Cautious Clay.

En passant à The Palms, les personnes présentes peuvent s’attendre à une multitude d’ambiances sensuelles tout au long du week-end. La scène met l’accent sur la scène londonienne avec des sets de Four Tet et Ben UFO b2b Joy Orbison, tandis que Gorgon City présentera son album ‘Olympia’ en tête des charts, et Claude VonStroke et Green Velvet apporteront leur super-projet Get Real à le pli. Parmi les autres vedettes de The Palms, citons le poids lourd sud-africain Kyle Watson, le producteur allemand multi-genre Danilo Plessow connu pour son travail sous le nom de Motor City Drum Ensemble, les sons addictifs du duo britannique PAX, le résident d’Ibiza Miane, et plus encore.

À City Steps, les clients peuvent s’attendre à découvrir des styles plus percutants de la techno underground mondiale, associés à des saveurs house classiques le jour. Les faits saillants incluent un b2b de la favorite russe Nina Kraviz et de la sélectionneuse allemande Helena Hauff, aux côtés des sets du fondateur de Drumcode Records Adam Beyer, de la légende de Detroit Jeff Mills et d’un set d’invités spéciaux du producteur néerlandais et fondateur de Spectrum Joris Voorn. D’autres talents seront annoncés avant le spectacle.

L’expérience CRSSD s’étend au-delà des scènes, avec des fans capables de déguster des plats artisanaux et des cocktails d’une variété de vendeurs, d’aller fouiller au magasin de disques CRSSD en partenariat avec Stellar Remnant de LA, d’expérimenter de nouveaux équipements au Tech Center ou d’explorer tout le centre-ville San Diego a à offrir avant ou après le spectacle. La programmation du CRSSD After Dark sera annoncée.

Visitez le site officiel du CRSSD pour plus d’informations.

Programmation CRSSD printemps 2022 :

070 Secouer

Absolu.

Adam Beyer

Ben UFO b2b Joy Orbison

Blu DeTigre

Argile prudente

Chet Faker

Dan secoue

Eli Brown

Felix Da Housecat

Quatre Têt

Franc Moody

Soyez réel

Animaux de verre

Ville de la Gorgone

Ilario Alicante

Jeff Mills

Joris Voorn

Kyle Watson

Les viviers

Maxime

Danilo Plessow (MCDE)

Miane

Nina Kraviz b2b Helena Hauff

Colis

PAX

Sam Paganini

SG Lewis

SOFI TUKKER en direct

+ Plus à annoncer