Glass Animals annonce une tournée de Dreamland en Amérique du Nord

Glass Animals a annoncé son «Dreamland Tour» en Amérique du Nord. La course débutera le 30 août à Lewiston, New York et emmènera le groupe à travers l’Amérique du Nord jusqu’en 2022.

La tournée nord-américaine “ Dreamland ” arrive en plus des dates de tournée déjà épuisées au Royaume-Uni, des spectacles de Red Rocks annoncés précédemment et des performances confirmées en festival à Bonnaroo, Life Is Beautiful et Outside Lands. Les fans peuvent acheter des billets le jeudi 6 mai à 10h, heure locale, auprès du groupe site officiel.

En plus d’annoncer la tournée “ Dreamland ”, Glass Animals a été sélectionné pour 2021 Finalistes des Billboard Music Awards pour Top Rock Song «Heat Waves» et Top Rock Album, Dreamland. C’est la première fois que le groupe est reconnu par les BBMA. Le Billboard Music Awards Live aura lieu le dimanche 23 mai à 20h HNE / 17h PT sur NBC.

Plus tôt ce mois-ci, Glass Animals a interprété «Heat Waves» sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, où le groupe a repris le parc à thème Dreamland de Margate et l’a ramené à la vie avec une performance électrisante. En outre, ils ont joué au Ellen Degeneres Show, où ils ont repris une patinoire et ont utilisé des images soumises par des fans pour remplir les écrans de télévision derrière leur performance.

«Heat Waves» est tiré du troisième album de Glass Animals, Dreamland, sorti l’été dernier et qui a été certifié Platine cette semaine aux États-Unis. Près d’un an après sa sortie, la chanson continue de croître à l’échelle mondiale sur les plates-formes de streaming et sur les charts radio. Accumulant plus de 450 millions de flux mondiaux à ce jour, «Heat Waves» a atteint le n ° 1 du classement de la radio alternative pendant 3 semaines consécutives, une première pour Glass Animals dans leur carrière.

La piste se trouve actuellement dans le Top 20 du Top 40 Radio Chart et fait des mouvements similaires à Hot AC et AAA. «Heat Waves» a occupé la première place du classement officiel des singles ARIA en Australie pendant six semaines consécutives, marquant le premier single n ° 1 du groupe dans le monde et dans leur histoire de sortie. La semaine dernière, il a atteint un nouveau sommet dans le top 50 mondial de Spotify à la 25e place. Avec plus de 2,5 millions de ventes de single ajustées dans le monde, la chanson a accumulé 2 millions de flux quotidiens et reçu 16 millions de vues de la vidéo sur YouTube. Glass Animals a récemment atteint un nouveau sommet d’audience mensuel Spotify de 17,2 millions, dépassant les goûts de Tame Impala, Gorillaz, The 1975 et The Strokes.

Depuis sa sortie initiale en juin dernier, «Heat Waves» a connu une augmentation mondiale du support. Ayant à l’origine résonné avec les fans de Glass Animals, le mot s’est rapidement répandu et la piste a commencé à obtenir une bonne traction à la radio dans le monde entier. Vient ensuite un placement de synchronisation sur FIFA, qui a ouvert un tout nouveau public et a aidé la piste à commencer à grimper dans les charts du monde entier. «Heat Waves» a notamment été couronné numéro 1 sur Triple J’s Hottest 100 – une distinction qui n’a pas été donnée à un groupe britannique depuis 2009 avec d’anciens lauréats tels que Kendrick Lamar et Billie Eilish. Une troisième poussée d’attention est venue plus récemment avec une affiliation organique à Minecraft, par laquelle le YouTuber LoverFella (2,3 millions d’abonnés) a reconstruit la base d’un fan de Glass Animals et l’a surprise avec une rencontre avec le groupe qui attendait à l’intérieur. . Dave Bayley s’est récemment assis pour discuter de la création de la piste avec Hrishikesh Hirway sur le très convoité podcast Song Exploder.

L’album de Glass Animals, Dreamland, est entré dans les charts britanniques lors de sa semaine d’ouverture au n ° 2 (leur plus haute position dans les charts de tous les temps, 21 places au-dessus de leur dernier album, Mercury Prize nominé How To Be A Human Being) et figuré dans le top 10 de les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. L’album a enregistré 160 millions de flux au cours de sa première semaine de sortie.

La tournée américaine Glass Animals “ Dreamland ” comprend les dates suivantes:

2021:

30 août – Lewiston, NY Artpark

31 août – Brooklyn, NY Prospect Park Bandshell

1er septembre – Pittsburgh, PA Stage AE

3 septembre – Manchester, TN Bonnaroo

4 septembre – Charlotte, Caroline du Nord Amphithéâtre de la coopérative de crédit Charlotte Metro

5 septembre – Amphithéâtre Riverfront Park de Wilmington, Caroline du Nord

7 septembre – Saint-Augustin, Floride Amphithéâtre Saint-Augustin

8 septembre – Atlanta, GA Coca-Cola Roxy

9 septembre – Birmingham, AL Avondale Brewing Company

11 septembre – Houston, Texas White Oak Music Hall

12 septembre – Austin, TX Moody Amphitheatre à Waterloo Park

13 septembre – Irving, TX Le pavillon de Toyota Music Factory

15 septembre – Phoenix, Arizona Federal Theatre

17 septembre – Las Vegas, NV Life is Beautiful Festival

18 septembre – Los Angeles, Californie Hollywood Forever Cemetery

22 septembre – Kansas City, amphithéâtre KS Azura

24 septembre – Columbus, OH EXPRESS LIVE! – Amphithéâtre extérieur

27 septembre – Richmond, VA Virginia Credit Union LIVE!

28 septembre – Philadelphie, PA Skyline Stage @ The Mann

29 septembre – Boston, MA Leader Bank Pavilion

1er octobre – Cleveland, OH Pavillon Jacobs à Nautica

2 octobre – Detroit, MI Michigan Lottery Amphitheatre à Freedom Hill

28 octobre – Santa Barbara, Californie Santa Barbara Bowl

29 octobre – San Francisco, Californie Outside Lands Festival

2022:

8 mars – Auditorium de Portland, OR Keller

10 mars – Vancouver, BC Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

11 mars – Seattle, WA WaMu Theatre

13 mars – Salt Lake City, UT The Union

14 mars – Denver, CO La salle de bal Mission

16 mars – Madison, WI The Sylvee

17 mars – Minneapolis, MN The Armory

18 mars – Chicago, IL Université de l’Illinois à Chicago – Credit Union 1 Arena

20 mars – Milwaukee, WI Riverside Theatre

21 mars – Indianapolis, IN Murat Theatre

22 mars – Louisville, KY The Louisville Palace Theatre

23 mars – Saint Louis, MO The Factory

28 mars – Asheville, Caroline du Nord Auditorium Thomas Wolfe

29 mars – Washington, DC L’hymne

1 avril – Toronto, ON À déterminer

3 avril – Montréal, QC MTELUS

14 juin – Morrison, CO Red Rocks Amphitheatre

15 juin – Morrison, Colorado Amphithéâtre Red Rocks.

Le Dreamland de Glass Animals peut être acheté ici.