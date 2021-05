Glass Animals Drop ‘Space Ghost Coast To Coast’ avec la piste de Bree

Aujourd’hui, Animaux en verre ont partagé une collaboration avec la popstar britannique en plein essor Piste de Bree. Le morceau gigantesque, «Space Ghost Coast To Coast», tiré de leur troisième album acclamé Dreamland, prend un nouveau jour avec l’aide de Runway.

Dans la foulée de leur vidéo trippante attachante pour «Space Ghost Coast To Coast» sorti la semaine dernière, Glass Animals a également connu une énorme augmentation mondiale du support sur leur single «Heat Waves», la piste originale dépassant désormais 530 millions de streams. Le groupe a également récemment sorti une version de «Heat Waves» avec iann dior.

“Space Ghost Coast To Coast” a été écrit sur le temps du chanteur Dave Bayley vivant au Texas, utilisant un hommage de rap pour donner vie à une jeune amitié qui a mal tourné. Le morceau énigmatique prend une nouvelle vie alors que Dave et Bree s’harmonisent sur les paroles puissantes «Maintenant, je passe mon chemin et tu vas le vôtre.»

Dave explique: «Space Ghost était à propos d’une période de ma vie où j’ai commencé à écouter des tonnes de R&B et de hip hop des années 2000. Dr. Dre, Missy Elliott, Justin Timberlake, NERD, Busta Rhymes, etc. Beaucoup de sons proviennent de cette époque de la musique. Lors de la création du morceau, j’ai pu entendre une partie de l’harmonie R&B classique des années 2000 dans le refrain… mais je ne pouvais pas tout à fait réussir. Donc, je suis allé pour certains de ces groupes de style Dre / Eminem scandés. Quand j’ai entendu la voix de Bree il y a quelques mois, j’étais comme… ça y est. C’est la voix qui peut faire ce truc R&B intemporel. En même temps, elle le fait à sa manière. Fondamentalement, avoir Bree sur cette piste est un rêve devenu réalité. Merci Bree.

Glass Animals se prépare également pour son «Dreamland Tour» en Amérique du Nord. La course débute le 30 août à Lewiston, New York et emmène le groupe à travers l’Amérique du Nord jusqu’en 2022. Les spectacles s’ajoutent à leurs dates de tournée déjà épuisées au Royaume-Uni, ont déjà annoncé des spectacles Red Rocks 2022 et des performances confirmées en festival à Bonnaroo, Life Is Beautiful , Festival des lucioles, Terres extérieures et plus.

Glass Animals Dreamland est disponible en streaming et à l’achat.