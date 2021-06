Glass Animals et Ari Lennox devraient célébrer Brooklyn ! Festival

Animaux de verre, Yaeji, Ari Lennox, et Lido Pimienta sont parmi les nombreux artistes programmés pour se produire au BRIC Celebrate Brooklyn de sept semaines ! Festival cet été, qui revient au Prospect Park Bandshell après une interruption induite par la pandémie. Voir ci-dessous pour une liste détaillée des artistes.

Le festival, organisé par l’institution artistique et médiatique BRIC, basée à Brooklyn, a lieu du samedi 31 juillet au samedi 18 septembre avec une ouverture des portes à 18h00 pour tous les spectacles, à l’exception du spectacle de la journée familiale.

Le BRIC 2021 célèbre Brooklyn ! Le Festival proposera également une soirée cinéma avec le documentaire de 1973 Wattstax, qui met en lumière le Watts Summer Festival de 1972, ainsi qu’une soirée dédiée à la danse co-conçue par Tatiana et BRIC mettant en vedette la Passion Fruit Dance Company avec des DJ sets par Soul Summit Dance Party et St James Joy.

« Les opportunités qui nous ont été offertes de fournir une plate-forme pour des talents incroyables de Brooklyn et du monde entier suscitent une joie indescriptible », a déclaré Kristina Newman-Scott, présidente du BRIC. « La programmation de cette année marque un moment important pour le BRIC, poursuivant notre tradition d’amener certains des meilleurs talents sur la scène du Prospect Park Bandshell, que nous habitons depuis 42 ans. Nous avons hâte de voir tout le monde là-bas.

Pour plus d’informations sur la série, visitez le site officiel du BRIC.

Les autres artistes du festival incluent :

L’auteur-compositeur-interprète Skip Marley, petit-fils de Bob Marley

La star de l’afrobeat M. Eazi

Trombone Shorty multi-instrumentiste avec son groupe de cuivres funk Orleans Avenue

L’artiste hip-hop de Brooklyn Junglepu__y

La chanteuse folk rock et militante climatique Buffy Sainte Marie et la chanteuse Naia Kete

Latinx quatuor multilingue alternatif Ladama

Le multi-instrumentiste d’origine haïtienne Tiga Jean-Baptiste et un set de DJ Ali Coleman

Les artistes de jazz locaux Vijay Iyer, Joel Ross, la chanteuse Melanie Charles et l’auteur Mahogany Browne

Rappeur et poète politiquement conscient Kamauu

Le chanteur de R&B jamaïcain Gary « Nesta » Pines

Le rappeur et producteur Ivy Sole basé à Philadelphie

Musicien d’origine jamaïcaine Tygapaw

L’artiste d’origine dominicaine Rita Indiana

Attacca Quartet et collectif indie-rock San Fermin

Son Little, musicien R&B

Chanteur Yendry