Glass Animals Team With Jackpot Peanut Butter for Grassroots Venues

Fraîchement sorti de leur performance acclamée aux récents Billboard Music Awards, le groupe britannique Animaux de verre se sont associés à Jackpot de marque spécialement conçu pour lancer un pot de beurre de cacahuète réutilisable exclusif en édition limitée et un sweat-shirt de recette.

Conçu par Glass Animals, 2 £ de la vente de chaque pot réutilisable ira à Confiance des lieux de musique, l’association caritative qui représente plus de 900 salles de concert au Royaume-Uni.

Pendant la pandémie COVID-19, une rencontre fortuite entre le jackpot et Glass Animals a révélé leur amour commun pour les expériences intimes des lieux de musique live et l’importance de garder ces lieux ouverts. Ils ont également découvert la connexion fortuite dans la ligne: “Vous voulez juste connaître ces vibrations au beurre de cacahuète” de la chanson “Gooey” sur l’album 2014 du groupe Zaba. Voulant contribuer à ce que ces lieux ouvrent à nouveau leurs portes et soutiennent la culture musicale locale, jackpot et Glass Animals ont décidé d’unir leurs forces.

« Je mange du beurre de cacahuète jackpot depuis des années. Il y a un stand de jackpot sur un marché à côté de chez moi à Hackney, et j’ai adoré l’apparence de l’emballage pour être honnête… en plus il y avait une citation de Gremlins dessus. Alors j’ai pris une baignoire. C’était délicieux. Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à lire les petits caractères au dos. Chaque vente comprend un don à Music Venue Trust, l’association caritative qui s’occupe des salles de concert populaires… c’est-à-dire les salles qui nous ont donné une chance au début, quand nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions… les salles qui ont besoin d’aide pour survivre mais qui le font. une somme extraordinaire pour la culture musicale », a déclaré Dave Bayley, le leader de Glass Animals.

“Et puis j’ai lu plus loin et j’ai vu que la baignoire peut être ramenée et remplie !!! Ce n’était pas un autre morceau de plastique à usage unique qui allait s’asseoir dans une décharge. J’ai donc rechargé. Et rechargé. Et finalement réduit à trois ans, de nombreuses recharges et 1293 sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée plus tard, nous sommes arrivés dans notre espace de répétition, et là étaient assis quatre pots de beurre de cacahuète jackpot avec nos noms imprimés et une petite note disant de nous contacter . Nous sommes entrés en contact. Et voici le résultat. Glass Animals x Beurre de cacahuète Jackpot.

Depuis son lancement officiel en 2016, le beurre de cacahuète jackpot, dans le but de « le bien-être de toutes les personnes de notre pot à la planète », a bouleversé le monde du beurre de cacahuète. La mission sociale de Jackpot est d’éviter la fermeture des salles de concert indépendantes grâce à leur soutien continu au Music Venue Trust tout en étant respectueux de l’environnement en réduisant les déchets grâce à des emballages réutilisables, en utilisant du coton biologique et du polyester recyclé pour leurs vêtements, et en soutenant un environnement sain, alimentation à base de plantes.

Rupert Leigh, créateur et directeur général de Jackpot Cacahuète Butter, a déclaré : « Il est plus important que jamais que les salles de concert locales et la culture de la musique soient nourries et soutenues. Sans ces lieux, la prochaine génération de musiciens et d’artistes ne peut pas grandir et émerger et devenir les prochains Glass Animals. Chez jackpot, tout ce que nous faisons est enraciné dans notre objectif de redonner et de fournir une valeur réelle, et je suis vraiment ravi de voir comment cette collaboration peut mettre en lumière la façon dont nous devons nous occuper et investir dans notre culture musicale quartier par quartier.

Beverley Whitrick, directrice stratégique de Music Venue Trust, a déclaré : « Le travail de MVT est toujours amplifié grâce à des partenariats avec d’autres, qu’il s’agisse d’entreprises innovantes telles que jackpot (qui ont tant soutenu ces 5 dernières années) ou de groupes incroyables comme Glass Animals. Les artistes qui expriment leur appréciation pour les salles de concert populaires aident leurs fans à comprendre leur importance et nous sommes ravis d’accueillir Glass Animals en tant que mécènes de l’association. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet qui réunit musique, conscience climatique, bonne cuisine, superbe design et une célébration de nos merveilleux lieux. »

Pré-commandez des pots réutilisables Glass Animals x Jackpot au beurre de cacahuète.