Glass Onion : L’histoire derrière la chanson

Au fur et à mesure que les années 60 progressaient, la musique pop est devenue plus sophistiquée. L’un des résultats de cela était que les paroles des chansons ont commencé à être considérées par certains fans comme des messages secrets, des indices d’un sens plus profond à déchiffrer et à découvrir la vérité cachée que leurs idoles transmettaient exclusivement à ceux qui étaient suffisamment informés pour comprendre le message. Sur « Oignon de verre », Les Beatles ont décidé de s’amuser avec des références lyriques à leurs chansons précédentes.

En 1967, Stephen Bayley, alors étudiant à John LennonL’ancienne Quarry Bank School, à Liverpool, a écrit à Lennon pour lui dire qu’un enseignant demandait à la classe d’analyser les chansons des Beatles. Il a demandé à John d’expliquer son écriture, ce à quoi Lennon a répondu : « Tout ce que j’écris… ne doit pas nécessairement correspondre à ce que j’en pense, d’accord ? Cela vaut pour les « créations », l’art, la poésie, la chanson, etc. de n’importe qui – le mystère et la s__t qui sont construits autour de toutes les formes d’art doivent de toute façon être brisés. »

« Jouez-le à l’envers et vous vous tenez sur la tête »

Parlant spécifiquement de « Glass Onion » en 1970, John a expliqué : « Je rigolais parce qu’il y avait eu tellement de charabia Poivre – jouez-le à l’envers et vous vous tenez sur la tête et tout ça. »

“Glass Onion” fait référence à un certain nombre d’autres chansons des Beatles dans ses paroles. En plus de la ligne de morse, la chanson s’ouvre sur une référence à « Strawberry Fields Forever », avant de mentionner « Fixing A Hole » et « The Fool On The Hill », pour le dernier, Paul Mccartney et le producteur Chris Thomas a ajouté des enregistreurs pour ajouter à l’allusion. Il y a aussi une référence à « Lady Madonna », qui incluait elle-même une référence à « I Am The Walrus » (« voyez comment ils fonctionnent »), qui à son tour comprenait une référence à « Lucy In the Sky With Diamonds » (« voir comment ils volent comme Lucy dans le ciel »). Les paroles manuscrites originales de « Glass Onion » incluent également une référence barrée à un autre numéro des Beatles dans le dernier couplet : « Looking through a hole in the ocean for a yellow submarine. »

Au moment où ils enregistraient les démos d’Esher pour “L’album blanc”, fin mai 1968, “Glass Onion” consistait en un seul couplet, qui était répété. L’enregistrement de la chanson n’a commencé que le 11 septembre, alors que George Martin était en vacances. Chris Thomas a pris la barre des sessions « Glass Onion », qui ont commencé avec John à la guitare acoustique, George à la guitare électrique, Paul à la basse, et Ringo sur une nouvelle configuration de batterie expérimentale. Il avait acquis un nouveau kit Ludwig Hollywood, et les photos prises par Linda Eastman lors des sessions le montrent avec, comme Mal Evans l’a décrit dans sa chronique Beatles Book Monthly, “deux kits de batterie au lieu d’un”. Son traditionnel kit huître perle noire et son nouveau Hollywood ont été montés dans un kit combiné : « J’ai pensé essayer une contrebasse-batterie en studio, comme Gingembre [Baker] et Moony [Keith Moon], alors nous les avons tous mis en place. Quand je devais jouer le fill, la pause est arrivée et je me suis figé en regardant tous ces tambours !

Un certain nombre d’overdubs ont ensuite été ajoutés, parmi lesquels la voix à double piste de John, le tambourin, le piano, le mellotron, la caisse claire et les deux flûtes à bec; pendant le mix de la chanson, une fin a été créée – et épissée tout au long de la chanson – en utilisant des boucles de bande d’une sonnerie de téléphone, un bris de verre et le commentaire de Kenneth Wolstenholme de BBC TV sur le troisième but controversé de l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 1966 : « C’est un objectif ! ”

Mais lorsque George Martin est revenu de ses vacances, il a eu une suggestion : pourquoi ne pas ajouter une section de cordes à la place ? Martin a marqué pour un octuor à cordes (essentiellement un quatuor à cordes doublé), prenant la fin soudaine de la chanson et la réduisant à une conclusion étrange.

“C’est juste un peu de poésie”

Rappelant la chanson dans ses mémoires de 1994, Many Years From Now, Paul McCartney a déclaré : « C’était une belle chanson de John. Nous avons eu un moment amusant pendant que nous travaillions sur le morceau : « Voici un autre indice pour vous tous, le morse était Paul. » Parce que, même si nous ne l’avions jamais prévu, les gens ont lu dans nos chansons et de petites légendes ont grandi à propos de chaque élément de soi-disant signification, alors à cette occasion, nous avons décidé d’en planter un. Ce que John voulait dire, c’est que dans Magical Mystery Tour, quand nous sommes venus faire les costumes de « I Am The Walrus », c’était moi dans le costume de morse.

Ce pointeur particulier était clairement indiqué et reviendrait les mordre. Cette ligne serait considérée comme un indice important dans la conspiration “Paul est mort” qui a émergé en 1969, où les fans ont parcouru les chansons et les illustrations du groupe pour trouver des indices sur comment et quand Paul était censé être mort et remplacé par un “faux Paul ”.

Bien sûr, comme Paul lui-même l’a confirmé, il était bien vivant. Et d’ailleurs, le morse n’était pas vraiment Paul de toute façon, comme John l’a précisé dans une interview en 1980 : « C’était en fait moi dans le costume de morse. J’ai pensé que je confondrais les gens qui lisaient profondément dans les paroles. Cela aurait pu être “Le fox-terrier était Paul”, vous savez. C’est juste un peu de poésie. C’était juste jeté comme ça. La réplique a été mise en place en partie parce que je me sentais coupable parce que j’étais avec Yoko et que je quittais Paul.

