Glassnode ⋆ Crypto nouveaux médias

La société d’analyse de cryptographie Glassnode affirme que trois actifs de la finance décentralisée (DeFi) semblent haussiers alors que la demande pour le secteur augmente.

DeFi est en hausse en août avec des projets de prêt et d’emprunt décentralisés Compound (COMP), Aave (AAVE) et Maker (MKR) suscitant un énorme intérêt pour leurs produits, selon Glassnode.

La société d’analyse indique que les trois protocoles ont vu un total de 42 milliards de dollars de dépôts en garantie de prêt.

Aave a des dépôts totaux de 19 milliards de dollars, suivi de Compound avec 16 milliards de dollars et Maker avec 7 milliards de dollars, selon Glassnode.

Source : Glassnode

Glassnode indique que les emprunts sur les plates-formes DeFi sont également en hausse, le capital emprunté combiné sur ces trois principales plates-formes atteignant 21,7 milliards de dollars.

« Les taux d’intérêt ont également montré une certaine volatilité ces derniers temps, alors que la demande d’emprunt s’anime. La valeur totale empruntée a dépassé l’ATH [all-time high] fixé en mai tandis que le total des garanties déposées reste légèrement inférieur à l’ATH de 2 milliards de dollars.

Les emprunteurs Aave ont contracté 8,5 milliards de dollars au total, les emprunteurs Compound 7,4 milliards de dollars et les emprunteurs Maker ont souscrit 5,8 milliards de dollars, selon la société d’analyse.

Source : Glassnode

Glassnode suggère également que le volume d’échange décentralisé (DEX) devrait augmenter par rapport aux mois précédents, indiquant que le secteur DeFi reçoit à nouveau une attention accrue à l’approche du reste de l’année.

Source : Glassnode

