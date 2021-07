La société d’analyse de blockchain Glassnode examine l’état de Bitcoin après que le leader mondial de la cryptographie par capitalisation boursière a lancé un rallye soudain à partir du week-end.

Dans un nouveau rapport, Glassnode indique qu’un facteur potentiellement haussier pour Bitcoin est le nombre croissant d’adresses de portefeuille recevant du BTC, plutôt que de l’envoyer.

« En ce qui concerne les entités, nous pouvons constater une augmentation plus constructive des entités réceptrices (celles qui prennent la garde des pièces) tandis que les entités émettrices (celles qui dépensent des pièces) restent relativement stables. Il s’agit d’un changement de tendance précoce et qui indiquerait un environnement de type accumulation plus positif s’il persiste. Cela met en évidence que, du volume des transactions, une partie raisonnable semble être une accumulation et relativement peu d’entités quittant le réseau. »

Source : Glassnode

Bien que le nombre d’adresses recevant BTC soit en hausse, Glassnode souligne que l’activité en chaîne pour Bitcoin est inquiétante, se situant à un niveau bien inférieur à ce qu’elle était lorsque BTC se rassemblait plus tôt dans l’année.

« Contrairement à la volatilité des marchés au comptant et des produits dérivés, le volume des transactions et l’activité en chaîne restent extrêmement calmes. Sur une base médiane de 14 jours, le volume de transactions ajusté par entité pour Bitcoin reste déprimé à environ 5 milliards de dollars par jour. Cela reste une baisse significative par rapport aux 16 milliards de dollars par jour avant la liquidation de mai. »

Le cabinet s’intéresse également à la MVRV (valeur de marché à valeur réalisée) chez les détenteurs à court terme. MRVR vise à identifier les retournements de marché en comparant la valeur totale du marché aux profits ou pertes non réalisés des positions des traders.

Selon Glassnode, la métrique MVRV se situe actuellement à un moment critique où BTC pourrait soit déclencher un marché baissier à part entière, soit relancer sa tendance haussière.

« Le STH [short-term holder]-MVRV se négocie rarement à de telles conditions de survente, presque tous les cas historiques étant suivis de hausses de prix importantes. Cela dit, ces fractales ne se produisent généralement que sur des marchés baissiers, notant que cela inclut l’événement de capitulation final qui déclenche un macro-haussier. »

Source : Glassnode

La société d’analyse de crypto-monnaies affirme qu’il faut plus de temps pour déterminer si Bitcoin peut réorganiser sa course haussière ou se transformer en un marché baissier à plus long terme.

« A ce stade, il reste à voir si le marché peut inverser la tendance macro et confirmer une reprise du marché haussier. Si tel était le cas, cela ressemblerait au marché 2013 de la « double pompe ». Sinon, la probabilité d’être une fractale mi-ours peut augmenter.

