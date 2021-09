Glassnode prédit un rallye pour Ethereum et Bitcoin

in

Le prix de l’Ethereum et du Bitcoin a encore beaucoup de marge pour augmenter dans les prochains mois. Ceci est prédit par les investisseurs, qui ont continué à accumuler les deux crypto-monnaies.

Les données du récent rapport Glassnode montrent une tendance commune dans les deux crypto-monnaies. Par exemple, la baisse soutenue des actifs de trois mois. Ce qui signifie que de moins en moins de devises ont été échangées à court terme, ce qui suggère que les investisseurs ont pensé à long terme pour faire des bénéfices.

En outre, le rapport indique qu’à l’heure actuelle, les deux crypto-monnaies ont montré des modèles d’accumulation similaires. Dans le cas du Bitcoin, plus de 50 % de son volume d’échanges a entre 3 mois et 3 ans. D’autre part, Ethereum a 70% de son volume de transactions avec un âge de plus de 3 ans.

“Pour les deux actifs, ces tendances à la hausse de l’offre de pièces plus anciennes ont commencé vers mars 2021. Ce qui reflète donc une forte demande d’achat et de conservation tout au long de ce marché haussier.” Glassnode publié.

Il est important de noter qu’à ce jour, Bitcoin traite environ 200 000 opérations quotidiennes. Ce qui est 37,5% de moins que lors du pic de 320 000 transactions par jour plus tôt cette année.

Ce scénario a été enregistré avec le même comportement sur Ethereum. Malgré le fait qu’il y ait beaucoup plus de transactions quotidiennes actives sur la crypto-monnaie Ethereum, environ 450 000, c’est encore 33% de moins que le pic des opérations du mois de mai.

L’activité actuelle dans les deux crypto-monnaies est similaire à ce qui a été dit dans le rapport de Glassnode. “Une période stable d’épargne avant de commencer la période haussière.”

Les opérations baissent, tandis que les grands investisseurs attendent

Les analystes du marché ont souligné que Bitcoin et Ethereum sont dans un processus de disparité entre le prix et le nombre d’opérations sur le réseau. Cela est dû à la diminution des transactions traitées quotidiennement.

À cet égard, les experts ont souligné que ce type de comportement est historiquement étrange. Surtout pour un marché en hausse qui souffre à son tour d’une baisse de l’offre.

Bien que cette baisse notable des échanges puisse être considérée comme un signe baissier, la tendance actuelle à l’accumulation semble suggérer qu’il existe une forte demande implicite.

Bitcoin a eu un faible niveau d’opérations sur le réseau. Cette faible activité représente le même comportement que la crypto-monnaie avait ces derniers mois avant de commencer à augmenter son prix. Source : GlassNode

Ce comportement des investisseurs, selon les analystes, est le signe que le cycle haussier du marché n’est pas terminé. Cependant, ils suggèrent de garder un œil sur les pièces plus anciennes. Si ceux-ci commencent à s’user, disent-ils, cela pourrait être un signal pour annuler la période d’accumulation actuelle.

Actuellement, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s’élève à 2 091 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin est de 42,6%.

Ethereum : va-t-il rattraper Bitcoin ?

Ethereum se négocie actuellement à 3 772 $. Cette crypto-monnaie a atteint un prix maximum en moins de trois mois et est sur le point de surpasser le Bitcoin. Certains analystes du marché prédisent qu’Ethereum pourrait augmenter de 450% et se négocier à environ 20 000 $.

Ma prévision pour Ethereum est supérieure à 20 000 $. La seule chose que j’ai faite a été de dessiner et de comparer la carte de croissance d’Ethereum avec celle de Bitcoin de 2017. Cela fonctionne parfaitement et vous donne 20 000 $, il n’y a pas de grande difficulté dedans, mais ça fait du bien. A déclaré l’économiste et ancien cadre de Goldman Sachs Raoul Pal lors d’une conférence sur Bankless, YouTube.

La situation actuelle du volume des échanges d’Ethereum est surprenante. Il a atteint 1 400 milliards de dollars au premier semestre de l’année et une augmentation de 1,461% par rapport à la même période de 2020.

De même, le rallye de la crypto-monnaie a été soutenu par la mise à jour “Londres” du réseau Ethereum, la semaine dernière, qui comprenait des changements importants, tels qu’une réduction des émissions d’ETH et introduit une augmentation de la difficulté à extraire Ethereum.

C’est la première fois qu’Ethereum surpasse Bitcoin en termes de performances de volume de transactions sur une période de temps continue. Cette croissance met en évidence l’expansion d’Ethereum en tant que concurrent notable de Bitcoin. Avec un avantage clé en ce qui concerne l’utilisation et le large potentiel de la blockchain Ethereum, pour d’innombrables projets technologiques en expansion.

