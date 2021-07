Glastonbury annule le mini-événement de septembre «pour un certain nombre de raisons»

Six mois après l’annulation de Glastonbury pour la deuxième année consécutive, les organisateurs ont annoncé que leur événement d’une journée précédemment prévu avait également été suspendu.

Emily Eavis – la fille du co-fondateur de Glastonbury Michael Eavis – a révélé dans une publication Instagram qu’elle et son équipe avaient choisi de mettre le mini-festival d’une journée (surnommé Equinox) sur la glace “pour un certain nombre de raisons”. L’événement devait avoir lieu en septembre, les responsables du gouvernement local ayant délivré un permis pour un maximum de 50 000 participants. De plus, le jeune Eavis a déclaré au Guardian en mai que l’événement avait déjà rempli sa programmation.

Bien que la cause précise de l’annulation reste incertaine, Eavis a signalé qu’elle et le reste du personnel de Glastonbury mettront désormais « toute notre énergie dans le camping », se référant au camping Worthy Pastures qui devrait ouvrir sur le site de Glastonbury (Worthy Farm ) cette semaine. Selon le site Web de Worthy Pastures, le «camping tranquille et familial» cherchera à «capturer l’essence du festival de Glastonbury avec son style familier de signalisation, ses poubelles peintes et son décor», ainsi que «les monuments célèbres du site» ainsi comme « une gamme d’activités sur place ».

Les organisateurs ont déjà planté les tentes du camping (les clients ne peuvent pas apporter les leurs), et notamment, les campeurs doivent réserver une visite de trois nuits (ou plus), avec une «tente scoute pour deux personnes» permettant aux clients de rembourser 199 £ (environ 272 $ au taux de change en vigueur) pour le séjour le plus court autorisé. «Aucun divertissement en direct amplifié» ne sera disponible, indique clairement Worthy Pastures sur son site Web, bien que les clients aient accès à un bar à service complet, en plus des activités mentionnées ci-dessus.

L’annulation d’Equinox représente le dernier d’un récent groupe de revers de la musique live liés à COVID, ce qui pourrait suggérer que le retour des concerts et des festivals de musique pourrait s’avérer relativement difficile dans certaines régions.

Certes, 1 000 cas de COVID-19 ont été attribués au Verknipt Festival – malgré le fait que les organisateurs ont demandé aux invités de montrer qu’ils avaient été vaccinés ou testés négatifs pour le virus. (Il n’est pas clair, il convient de le souligner, si ces infections résultaient du festival lui-même ou d’autres activités ; les tests COVID-19 mentionnés devaient avoir été administrés au cours des 40 heures précédentes.)

De plus, les organisateurs de Bigsound ont annulé leur festival de musique et leur conférence plus tôt cette semaine, citant les restrictions de verrouillage (spécifiques à l’État) continues dans toute l’Australie comme raison de l’annulation. Malgré cela et d’autres revers, Lollapalooza devrait revenir dans huit jours seulement, Bonnaroo devant démarrer début septembre.